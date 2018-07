Manifestacions a tot els Estats Units per protestar contra la separació de menors de les seves famílies

Desenes de milers de persones van sortir ahir als carrers de les principals ciutats nord-americanes per protestar contra el president Donald Trump i la separació dels fills de les persones que creuen il·legalment la frontera des de Mèxic. Les organitzacions convocants de la manifestació de Washington, per exemple, van destacar que hi havien assistit un total de 30.000 persones. En la marxa també hi va participar la membre de la Càmera de Representants Pramila Jayapal (demòcrata), que va mostrar el seu «orgull» per haver estat detinguda el divendres al costat d'altres activistes. «L'Administració Trump està fent això i jo com a membre del Congrés, com a representant del Govern d'Estats Units, rebuig que s'usi així el meu nom», va argumentar.

L'esdeveniment central es va celebrar a Washington, però es van comptabilitzar més de 700 convocatòries a Estats Units i també fora del país a les quals van acudir activistes i representants del Partit Demòcrata, segons el portal polític Thehill.com.

El senador de Maryland Ben Cardin (demòcrata) va participar en la protesta de Baltimore i va publicar a Twitter fotografies de la manifestació amb pancartes contra Trump i la intervenció d'activistes de la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU per les seves sigles en anglès) i d'altres organitzacions.

«Ens hem ajuntat aquí a Baltimore per dir que les famílies han d'estar juntes (#FamiliesBelongTogether). Hem de reuni ja als menors amb les seves famílies», va destacar.

La senadora per Massachusetts Elizabeth Warren va participar en la marxa de Boston i va criticar les «lletges» pràctiques de les autoritats i va defensar la substitució de la Força d'Immigració i Duanes (HISSI, per les seves sigles en anglès). També van participar en la manifestació de Boston el senador Ed Markey i el membre de la Càmera de Representants Joe Kennedy.



Posar Amèrica «del revés»

A Atlanta va sortir al carrer l'activista dels drets civils i membre de la Càmera de Representants John Lewis, que va fer una crida a «buscar bons problemes, problemes necessaris» per posar fi a la política migratòria de tolerància zero. «El món plora avui amb nosaltres. Hem de demostrar al món que som millors que el que està avui passant a Amèrica», va argumentar. «Hem de posar Amèrica del revés», va afegir.