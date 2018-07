Brexit: el pessimisme s'instal·la a Brussel·les

Fonts de la Unió Europea van explicar a The Independent que les possibilitats de tancar a l'octubre els principis de l'acord per a la sortida del Regne Unit del bloc, com desitja el Govern britànic, són pràcticament inexistents perquè la primera ministra del país, Theresa May , «no sap el que vol» a l'hora de discutir els punts a tractar. «Ara mateix no hi ha esperances que es tanqui a l'octubre», va explicar una d'aquestes fonts, tot afegint que «no sabem exactament el que May està demanant, com vol que ho aconseguim?». «Primer, el Regne Unit ha de decidir què és el que vol. Després, això s'ha de discutir i, fins i tot si s'accepten els termes, hi ha processos que s'han de posar en marxa abans que tothom decideixi seguir endavant», van explicar.

Brussel·les està esperant a que la primera ministra britànica mantingui una reunió decisiva divendres amb el ple del seu Consell de Ministres per decidir de manera definitiva quina és la seva postura en les negociacions amb Brussel·les, en una reunió que podria allargar-se fins a altes hores de la matinada.

Altres fonts properes de la Comissió Europea especulen amb la possibilitat que les línies generals de l'acord puguin tancar-se al desembre. «Però ja es posaria en dubte la possibilitat de ratificar l'acord abans de març», data presumptament definitiva per tancar la sortida del Regne Unit.

El president del Consell europeu, Donald Tusk, va fer una crida perquè el govern britànic «posi les cartes sobre la taula» en les negociacions del Brexit, alhora que va recordar que «els assumptes més difícils estan encara per resoldre», en relació a la necessitat d'evitar la tornada a una «frontera dura» a l'illa d'Irlanda després de la sortida del Regne Unit de la UE.

«Sobre el Brexit, els Vint-i-set han pres nota dels avenços fins al moment. No obstant això, encara queda molta feina i els assumptes més difícils estan encara per resoldre. Si volem arribar a un acord a l'octubre sobre la sortida del Regne Unit de la UE necessitem progressos ràpids. Aquesta és l'última crida per posar les cartes sobre la taula», va assegurar Tusk després de finalitzar la cimera de líders de la UE.

Els caps d'Estat i de Govern de la UE van insistir en la necessitat d'«accelerar els treballs» de preparació per a una hipotètica falta d'acord en les negociacions del Brexit entre Brussel·les i Londres, tal com van reflectir en el text de conclusions sobre la sortida del Regne Unit de la UE del segon dia de cimera de líders a la capital comunitària

Per altra banda, el text recordava, en línia amb allò anunciat pel negociador en cap de Brussel·les per al Brexit, Michel Barnier, la «preocupació» dels líders «pel fet que no s'hagin aconseguit encara avenços significatius per arribar a un acord sobre una solució d'últim recurs per a Irlanda i Irlanda del Nord».