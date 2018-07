Espectacular fugida de la presó d'un dels delinqüents més famosos de França

Redoine Faid, un dels delinqüents més famosos de França, va fugir de la presó en la qual estava internat després d'un atac d'individus fortament armats al centre i una espectacular fugida en helicòpter, una acció en la qual ningú va resultar ferit. L'aparell va aterrar dins del Centre Penitenciari Francilien Sud, al sud de París, on Faid complia una llarga condemna per robatori a mà armada i per la mort d'una policia el 2010 durant un atracament frustrat. El seu historial és considerable i ple de robatoris espectaculars inspirats, segons va reconèixer ell mateix, en pel·lícules de Hollywood com El preu del poder.

Els còmplices de Faid van arribar a la porta d'accés de la presó i van demanar l'alliberament de Faid, distraient així les forces de guàrdia mentre un helicòpter aterrava al pati de la presó -mancat de cap xarxa de protecció- i un grup d'individus fortament armats es va obrir pas fins a la sala de visites, on estava Faid, i se'l van emportar fins al pati.

El pilot de l'helicòpter havia estat pres com a ostatge i l'aparell va ser localitzat en flames al nord de París. «Estem fent tot el possible per localitzar el fugitiu», va explicar un portaveu del Ministeri d'Interior.

No és la primera vegada que Faid escapa de presó. El 2013 va prendre com a ostatges quatre guàrdies de la Presó de Lille-Sequedin i va utilitzar dinamita per obrir-se pas i escapar. Un cotxe l'esperava fora i va estar sis setmanes fugat fins que va ser capturat en un hotel. Prèviament va ser posat en llibertat condicional el 2009 després d'una dècada a la presó amb l'argument que estava rehabilitat. La seva fama es va incrementar després de diverses aparicions a la televisió i amb la publicació de llibres que relaten la seva infància i joventut als suburbis de París i com es va especialitzar en el robatori de furgons blindats.