Jorge Rodríguez dimitirà avui de la Diputació de València

Jorge Rodríguez dimitirà del seu càrrec com a president de la Diputació de València i fins i tot lliurarà la seva acta de diputat provincial en les pròximes hores però pretén seguir al capdavant de l'alcaldia d'Ontinyent.

Aquesta és la notícia que avançarà avui en roda de premsa a la seu de la Diputació de València el polític a partir de les 12 del matí després de figurar com investigat per prevaricació i malversació dins el marc de l'Operació Alqueria que es va produir dimecres passat .

Aquesta decisió es produeix després d'un intens cap de setmana de converses entre el secretari general del PSPV i president de la Generalitat Ximo Puig, i el mateix Rodríguez.

En concret, divendres, després de ser posat en llibertat ja va parlar per telèfon amb Puig. Dissabte hi va haver un dinar que es va perllongar durant 5 hores a Ontinyent a la qual van assistir el mateix Puig, Rodríguez i Rebeca Torró, directora general d'Habitatge i número 2 de l'encara president de la Diputació a la ciutat valenciana de l'interior.

A més, ahir mateix van continuar els contactes entre el líder autonòmic i el provincial en una reunió mantinguda al Palau de la Generalitat, durant tota la tarda-nit.

Segons fonts de tota solvència, Rodríguez ha acceptat dimitir del seu càrrec a la Diputació pel fort desgast polític i personal que hagués suposat per a ell mateix, per Ximo Puig i per al partit aferrar-se al càrrec provincial.

En el seu entorn, el polític valencià ha explicat que creu que el PSPV i el PSOE han posat el llistó de l'exigència ètica molt alt per al seu cas concret, però ha decidit marxar per no perjudicar l'organització. Això sí, no està disposat ni vol marxar de l'alcaldia d'Ontinyent perquè la investigació judicial en què s'ha vist involucrat, no té a veure amb la seva gestió a l'ajuntament.

En la seva compareixença d'avui, Rodríguez parlarà d'algunes qüestions relacionades amb la investigació judicial que l'afecta i donarà més detalls de la resolució política a la crisi. La seva marxa afecta també als seus càrrecs orgànics en el partit, entre d'altres el càrrec de portaveu de l'Executiva Nacional liderada per Ximo Puig ja que l'Executiva Federal l'ha suspès de militància.