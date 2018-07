El rescat dels 12 nens atrapats en una cova a Tailàndia avança cap a la gruta central

Els equips de rescat han aconseguit acostar-se fins a una distància d'un quilòmetre de la gruta central on les autoritats tailandeses pensen que estan atrapats 12 menors i un adult, en una cova del nord del país, des de fa vuit dies. Ajudats per la disminució de les inundacions als estrets passadissos que donen accés a la cavitat, bussos dels cossos militars d'elit han col·locat bombones d'oxigen per a una hipotètica operació de salvament. «No farem marxa enrere, continuarem fins trobar els nens», va explicar el comandant en cap dels cossos navals especials, Apakorn Yukongkaew. Des que el passat dia 23 es va donar la veu d'alarma, uns 1.300 efectius han participat en les tasques de recerca i rescat dels nens, membres d'un equip de futbol, i el seu entrenador a la gruta del parc natural Tham Luang-Khun Nam Nang Non, a la província del nord de Chiang Rai.