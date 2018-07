Santamaría, a Sánchez: «quan tu vas, jo vinc»

La candidata a presidir el PP Soraya Sáenz de Santamaría va recordar als afiliats que en aquest procés intern no només es tria a un president per al partit, sinó també el pròxim candidat per a les eleccions, incidint en què ella té "energia" per afrontar aquest procés i amb "experiència" en el Govern: "a Pedro Sánchez li han deixat un Boeing 747 i en la vida ha pujat a una avioneta, jo tinc moltes hores de vol".

Així ho va dir durant la seva intervenció a la Junta Directiva Provincial Extraordinària que es va celebrar aquest diumenge a la seu del PP de Granada, on va reconeixer que quan veu a Sánchez li ve al cap la cançó de Chenoa, "quan tu vas, jo vinc".

L'exvicepresidenta del Govern, que va estar acompanyada per, entre altres, el president del PP-A, Juanma Moreno, va advertir que ni el seu partit ni els espanyols tenen temps per no guanyar les següents eleccions. Així, s'ha presentat com una persona que pot, "amb la samarreta de tots els afiliats del PP", donar "un plus per guanyar" els diferents processos electorals que s'acosten i per recuperar a "tota aquesta gent que ha pogut pensar en algun moment que no mereixíem el vot ".

En declaracions prèvies als mitjans, va ser preguntada per les crítiques d'altres precandidats que fa a la "duresa" amb la que es va aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució i ha refusat "entrar a criticar" a altres companys perquè, segons ha dit, la seva és una "campanya en positiu".

"Només una dada, me'n vaig anar del Govern amb una querella del senyor Torra per no nomenar els consellers que estaven a la presó amb la llei a la mà", va dit. "Aquesta és la meva experiència i la meva manera de defensar el meu país, no m'importa anar als tribunals per tal de defensar la unitat d'Espanya, la resta poden ser discursos, això és un fet i no molt grat", va dir a la seu del PP granadí, on també ha acudit l'exdelegat del Govern a Andalusia i president del PP de Cadis, Antonio Sanz.