Cospedal suggereix que Aznar està darrere de la candidatura de Pablo Casado

La precandidata a presidir el Partit Popular (PP), María Dolores de Cospedal, va comentar ahir dilluns que la joventut «per si sola no suposa regeneració» i implica «menys experiència», i va comentar que veu la candidatura del també aspirant Pablo Casado com a «propera» a l'expresident del Govern, José María Aznar. «L'edat per si sola no suposa regeneració», va assenyalar Pablo Casado en una entrevista a la cadena SER recollida per l'agència Europa Press. Per a Cospedal, amb la joventut «també es té menys experiència i menys coneixement de com gestionar un partit polític, com es guanyen eleccions o com es governa».

«La joventut té un atractiu especial i és lògic que hi hagi una generació que vulgui arribar ja, fins i tot abans del que molts pensen que li correspon», va afegir. Cospedal va assenyalar, a més, que «hi ha candidatures que sembla que són properes a l'anterior president del partit», José María Aznar, i va apuntar en concret que «sembla ser la de Pablo Casado perquè així ell mateix ho trasllada a molts dels actes i intervencions». Així suggeria que Aznar estigués darrere d'una candidatura suposadament fresca i nova. «Però això no és bo ni dolent, és un suport més d'una persona que ha estat president del nostre partit», va postil·lar la diputada al Congrés dels Diputats des de 2016. La fins ara secretària general del partit va respondre així mateix sobre el plantejament d'Aznar en relació a una confluència entre Ciutadans i els 'populars', possibilitat que ella rebutja perquè considera que«el PP té entitat suficient per a ser un partit de centredreta espanyol». «Crec que hem de ser nosaltres mateixos, actualitzats, renovats, amb els nostres errors, però hem de conservar la nostra naturalesa», va afirmar Cospedal.

D'altra banda, entrevistada pel president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijoo, qui va dir que estarà disponible per presidir el partit si l'oportunitat es presenta el 2020, Cospedal va descartar que això es produeixi. «Estem fent un congrés perquè estem en una nova etapa del partit i, si no és que es produeix un supòsit excepcional, aquest és per a quatre anys i a això ens hem d'atenir», va resoldre.