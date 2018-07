França mobilitza 1.900 policies per detenir l'home més buscat del país

La policia francesa va mobilitzar 1.900 agents per intentar localitzar el que és ara mateix el criminal més buscat de França, Redoine Faid, qui va fugir diumenge de la presó de Centre Penitenciari Francilien Sud, al sud de París, en una espectacular operació per la qual un helicòpter va aterrar dins de la presó per facilitar la seva fugida. Faid és un conegut criminal especialitzat en el robatori de furgons blindats que ha freqüentat els platós de televisió.

Alguns mitjans francesos consideren que és «impossible» localitzar Faid quan ja han passat més de 24 hores de la seva fugida, tot i que les autoritats han localitzat ja tres vehicles utilitzats pel conegut criminal: l'helicòpter, un cotxe i una furgoneta blanca.

L'últim vehicle localitzat és una furgoneta blanca model Renault Kangoo descoberta en el matí del dilluns completament carbonitzada en un poble petit del departament d'Oise.

La Kangoo és l'últim pas conegut de Faid després de fugir de la presó amb tres còmplices. L'helicòpter emprat en la va ser localitzat parcialment cremat per un còctel molotov a Gonesse. Des de la aeronau s'haurien desplaçat a un Renault Megane negre trobat a Aulnay-sous-Bois.



Còmplices de Faid

Una de les vies que estan explotant els agents és el treball en la identificació dels còmplices de Faid. En aquest sentit, el germà de Redoine Faid, Brahim, que estava empresonat al seu costat, continua sota custòdia.

Aquest mateix dilluns, la ministra de Justícia, Nicole Belloubet, ha revelat que fa diverses setmanes un dron va sobrevolar la presó de Réau amb una trajectòria sospitosa. Els còmplices de Faid van arribar a la porta d'accés del Centre Penitenciari Francilien Sud i van demanar l'alliberament de Faid distraient així a les forces de guàrdia mentre un helicòpter aterrava al pati de la presó (sense cap xarxa).

Un grup d'individus fortament armats es van obrir pas fins a la sala de visites on estava Faid i se'l van emportar fins a l'aparell. El pilot de l'helicòpter havia estat pres com a ostatge i l'aparell va ser localitzat en flames al nord de París.