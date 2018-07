López Obrador descarta un enfrontament de Mèxic amb Trump: «No ens barallarem»

Després que la tensió entre Mèxic i Estats Units augmentés exponencialment des de l'arribada de Trump a la Casa Blanca i la seva intenció de blindar la frontera comuna, el president electe va anunciar ahir que buscarà canals de comunicació amb el Govern de Washington.

«No ens barallarem», va dir interrogat per les futures relacions entre ambdós països en una entrevista concedida a la cadena local Televisa, poques hores després de guanyar les eleccions presidencials.

López Obrador va avançar que «quan arribi el moment» obrirà vies de comunicació amb la Casa Blanca, per arribar a un enteniment, recordant la importància de mantenir una bona relació amb un país amb el qual Mèxic comparteix més de 3.000 quilòmetres de frontera i en el qual viuen més de dotze milions de mexicans.

Sorprenentment, Trump s'ha expressat en la mateixa línia. «Felicitats a Andrés Manuel López Obrador per convertir-se en el proper president de Mèxic. Estic desitjant treballar amb ell. Encara hi ha molt a fer en benefici de tots dos, Estats Units i Mèxic!», ha escrit en Twitter.



Triomf electoral

El líder esquerrà Andrés Manuel López Obrador, del Moviment Regeneració Nacional (Morena), va declarar ahir la seva victòria com a president de Mèxic i va agrair als seus oponents que haguessin reconegut el seu triomf electoral. Des de l'Hotel Hilton, al centre històric de la capital, va afirmar que «aquell va ser un dia històric»: l'Institut Nacional Electoral (INE) li atribuia més del 50 % dels sufragis efectuat sobre una mostra de 7.700 actes de votació.

«Crido a tots els mexicans a la reconciliació i a posar per sobre dels interessos personals, per legítims que siguin, l'interès superior», va apuntar López Obrador, que assumirà la Presidència el proper 1 de desembre. Davant de milers de persones, en la segona plaça més gran del món, col·loquialment coneguda com el Zócalo, el nou president va fer un discurs que dibuixa les que seran les línies mestres del seu Govern. Va assegurar que el seu projecte de nació buscaria establir una «autèntica democràcia» i que els canvis «serien profunds».



Disciplina fiscal i financera

Així mateix, va indicar que hi hauria llibertat intel·lectual i empresarial, insistint en la promesa que hi hauria disciplina fiscal i financera. Tot això amb la finalitat d' «eradicar» la corrupció, un dels principals problemes que corroeix al país. Finalment, va assegurar que el seu govern representarà a «rics i pobres», a mexicans de tots els corrents intel·lectuals i de totes les preferències sexuals.

Segons el president de l'INE, el segon lloc en les eleccions se'l va quedar Ricardo Anaya, del conservador Partit Acció Nacional amb al voltant del 22% dels sufragis, seguit de José Antonio Meade, de l'oficialista Partit Revolucionari Institucional (PRI) amb prop del 16%, i l'independent Jaime Rodríguez, el Bronco, amb el 5,5%.

Els sondejos a peu d'urna ja donaven una gran victòria de López Obrador, la qual cosa va motivar que els seus oponents reconeguessin la derrota en aquests comicis poc després del tancament d'urnes.

La victòria suposa un tsunami polític. Un gir històric a l'esquerra per part de Morena. El partit de López Obrador governarà també la Ciutat de Mèxic i obté el poder en diverses governacions. Si fa 18 anys el país va decidir posar fi a l'hegemonia del PRI després de 70 anys instal·lats al poder, ara exigeix una transició, un canvi de règim després de dues dècades d'alternança entre els partits tradicionals.



Canvi a crits

El triomf de López Obrador és la constatació que el país exigeix a crits un canvi. El cansament amb el sistema actual han pogut més que qualsevol altre factor. Mèxic li brinda l'oportunitat a qui l'hi havia denegat en dues ocasions. Als 64 anys, el líder de Morena promet una transformació a l'altura de la Independència, la Reforma i la Revolució.

L'esquerra espanyola i catalana van mostrar el seu suport i alegria al nou mandat mexicà. El Govern de Pedro Sánchez, en un comunicat del Ministeri d'Afers exteriors, va apostar per «aprofundir els llaços estrets de simpatia i germanor» que mantenen Mèxic i Espanya.

Per la seva part, els comuns consideren la victòria de López Obrador «una grandíssima notícia» i afirmen que el candidat obre un futur d'esperança per deixar enrere els morts, les desaparicions i l'empobriment i també supera una etapa «d'administracions de convivència amb el crim organitzat i les relacions comercials injustes».

El gir en les polítiques i la relació amb Nieto ja han començat. «Em vaig comunicar amb el guanyador de l'elecció presidencial per donar-li l'enhorabona i assegurar-li que ell i el seu equip comptarien amb el recolzament del Gover de la República per fer front a una transició ordenada i eficient», va dir el president sortint, Peña Nieto, al seu nou successor, López Obrador.