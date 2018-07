El partit d'Angela Merkel assegura que l'estabilitat del govern no està en perill

La Unió Cristiano Demòcrata (CDU), el partit que dirigeix la cancellera, Angela Merkel, creu que encara té marge per arribar a un acord amb els seus socis bavaresos de la Unió Social Cristiana (CSU) després que diumenge passat el seu líder, Hors Seehofer, anunciés que presentarà la dimissió com a ministre de l'Interior, posant en risc el futur de la coalició que sustenta l'Executiu.

La CDU va fer un comunicat ahir al matí després d'una reunió d'hora i mitja de la cúpula de la formació a la capital, assegurant que «desitgem arribar a un acord sobre un enfocament comú».

Diversos polítics dels dos partits històrics van reaccionar a la situació de crisi del govern alemany, entre els quals el polític d'aquest partit Carsten Linnemann, va expressar en declaracions a la cadena de televisió pública alemanya ZDF que «Això és una democràcia i tots dos s'han de moure. Si els polítics diuen sempre que primer hi ha el país i després el partit, llavors cal demostrar que això és realment així».

La vicepresidenta de la CDU i ministra d'Agricultura, Julia Klöckner, també va advocar per un acostament recordant que el bloc conservador ha fet una política migratòria que ha aconseguit bons resultats.

Sobre aquest assumpte, la cancellera va assegurar durant la reunió del seu grup parlamentari a Berlín que «El desig de solucionar el conflicte és gran i ara cal aclarir com es poden combinar mesures nacionals i europees».

Pel que fa a la CSU, ahir es va expressar en el mateix to conciliador a través del primer ministre de l'estat de Baviera i destacat dirigent, Markus Soeder, que va dir que «l'estabilitat del Govern no està en dubte i tampoc seria correcta la ruptura del grup polític. Es pot aconseguir molt estant en un Govern però no es pot aconseguir res estant fora».



El ministre de l'Interior treu pit

Tot i la desescalada de tensió, el ministre de l'Interior i líder de la Unió Social Cristiana, Horst Seehofer, va advertir ahir a la cancellera alemanya, Angela Merkel, que és al càrrec gràcies a ell, i que

«No deixaré que em destitueixi una cancellera que només és cancellera gràcies a mi». Seehofer va fer aquesta afirmació en una entrevista al diari Süddeutsche Zeitung publicada poc abans d'una reunió amb la mateixas cancellera i amb el president del Parlament alemany, el conservador Wolfang Schäuble, acordada per tal de fer front a la crisi oberta al govern alemany arran d'aquest anunci de dimissió que encara no s'ha fet efectiu. «La persona a qui vaig ajudar pujar a la cadira m'està fent fora», va asseverar Seehofer.



Dimissió no consumada

El líder de la CSU bavaresa i ministre de l'Interior, Host Seehofer

va anunciar de forma sorprenent diumenge a la nit que renunciava a la cartera i a la presidència del partit per l'enfrontament amb la cancellera Merkel per la política d'immigració i asil, que considera que cal endurir per fer front a les pressions del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AFD). Poc després d'anunciar-ho, però, Seehofer va rectificar la seva decissió, assegurant que «He dit que he posat a disposició del partit els dos càrrecs i que ho duré a terme en els propers tres dies». La cancellera va deixar clar al ministre que no contempla aquesta possibilitat perquè entén que l'enviament de peticionaris d'asil a altres països del bloc ha de ser consensuat entre els estats comunitaris que es veuen afectats i no dur-se a terme de manera unilateral perquè això perjudicaria els veïns europeus. La cancellera va tornar divendres passat de Brussel·les amb un acord de la UE per reforçar les fronteres externes del bloc i alguns pactes bilaterals per agilitar la devolució de sol·licitants d'asil, entre ells, amb Espanya i Grècia. El conflicte entre els dos partits que integren la coalició de govern obre per primera vegada una bretxa al bloc conservador forjat el 1949 entre CDU i CSU.