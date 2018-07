Els 12 nens atrapats a la cova podrien passar-hi mesos si no aprenen a bussejar

L'Exèrcit de Tailàndia va indicar que els dotze membres de l'equip de futbol amateur, tots ells menors d'edat, i el seu entrenador, que es troben atrapats en una cova al nord del país, podrien passar mesos dins de la gruta si no aprenen a bussejar per sortir.

Els equips de rescat, que es troben traçant un pla per treure el grup de la cova, van lliurar aliments, aigua i material sanitari als membres de l'equip, que ja fa deu dies que estan atrapats, segons va informar la cadena de notícies BBC. Els tretze desapareguts, que podrien passar fins a quatre mesos a l'interior de la cova, van ser trobats amb vida nou dies després que es notifiqués la seva desaparició quan els bussos van aconseguir reduir l'entrada d'aigua a la cova.

Tots ells es troben a uns 4 quilòmetres de l'entrada de la gruta. El governador de la regió de Chiang Rai, Narongsak Osathananakorn, havia indicat amb anterioritat que de moment no podien ser rescatats. Els bussos britànics John Volanthen i Rick Stanton, que col·laboraven amb els equips tailandesos, van ser els primers a arribar al lloc en el qual es trobaven els menors, que estaven pujats a una roca de grans dimensions.

Els membres de l'equip, dotze nens d'entre 11 i 16 anys, i el seu entrenador, un jove de 25, van quedar atrapats a la cova -situada al bosc de Tham Luang Khunnam Nang Senar, situat al districte de Mae Sai- a causa de les inundacions registrades a la zona a causa de les pluges torrencials.



A 700 metres

Els equips mèdics van atendre el grup, segons va explicar Narongsak, que va indicar que els menors únicament presenten petites ferides.

«Solem classificar la seva condició mèdica com a vermella, groga o verda. Ahir, de manera no oficial, els vam classificar gairebé tots com a verds», va manifestar Narongsak. Generalment, els visitants només poden aventurar-se uns 700 metres a l'interior de la cova. Les autoritats estimen que el grup hauria avançat més del permès.

A més a més, els serveis de rescat estan desplegant un cable de comunicacions perquè els accidentats, que estan atrapats des del 23 de juny, puguin parlar per telèfon amb els seus familiars.