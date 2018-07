Deneguen a Diego Torres suspendre la condemna mentre es resol l'indult

La secció primera de l'Audiència Provincial de les Balears va denegar la suspensió de l'execució de la pena de 5 anys i 8 mesos de presó imposada a Diego Torres, el soci d'Iñaki Urdangarin, mentre es resol la petició d'indult que ha fet al govern espanyol.

En paral·lel, el tribunal de Ses Illes va dictat una altra resolució en què va acordar denegar la suspensió de l'execució de les penes de 8 mesos i 2 anys de presó imposades a Torres, per la qual cosa s'haurà d'executar el compliment de les penes privatives de llibertat en els termes acordats per la justícia.

A la resolució sobre la suspensió de la pena mentre es tramita l'indult, la jutgessa recorda que es tracta d'una mesura excepcional, i que ha de ser així perquè aquesta figura no es converteixi en un intent «d'eludir o retardar» el compliment de les penes.



No procedeix

Per això opina que la suspensió no procedeix si no s'aprecia una raó suficient «basada en la irreparabilitat» dels drets fonamentals que pogués provocar l'execució de la pena, fet que, al seu parer, en aquest cas no ocorre.