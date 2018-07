Més de trenta detinguts en una operació contra el frau en contractes de trànsit

Un total de 580 policies es van desplegar ahir des del matí per desenes d'ajuntaments de tot Espanya en una macrooperació contra el frau en l'adjudicació de contractes de gestió del trànsit i multes, en què han estat detingudes una trentena de persones, inclosos alcaldes, regidors, policies i empresaris.

Es tracta de l'operació Enfiladissa, desenvolupada per la UDEF (Unidad de Delinqüència Econòmica y Fiscal) de la Policia Nacional, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona, per un jutjat de Lleó i per la Fiscalia Anticorrupció contra diversos consistoris i apuntant l'empresa Aplicacions Gespol de Barcelona –actualment integrada al grup Valoriza Serveis Medioambientals. Se'ls acusa pels presumptes delictes de pertinença a organització criminal, suborn, prevaricació, contra l'administració pública i falsificació documental, entre d'altres.

Segons la UDEF, la trama corrupta manipulava les dades de trànsit i sinistralitat per justificar la col·locació de radars on teòricament no feien falta, amb finalitat purament recaptatòria. La suposada empresa beneficiària, Aplicacions Gespol (Sacyr), pagava comissions als càrrecs públics i també als policies locals, comercialitzava productes per a la regulació del trànsit que poden detectar les infraccions dels vehícles en els semàfors. Per la seva part, l'empresa implicada Sacyr ha obert una investigació interna per verificar que no hi ha hagut actuacions irregulars. La companyia anúncia que en funció del resultat de la investigació interna prendrà les mesures oportunes i recalca que col·laborarà amb la Justícia.



Els detinguts: polítics i tècnics

Almenys 35 persones van serdetingudes fins el tancament d'aquest diari en el marc de l' 'operació Enfiladissa. No obstant, les fonts apuntaven una previsió de 40 detencions en total, entre polítics i tècnics municipals. La Fiscalia va informar de «detencions de diverses autoritats i funcionaris», sense donar detalls dels mateixos.

Les fonts van assenyalar que entre els detinguts hi havia càrrecs del PP i el PSOE, així com el primer alcalde de Ciutadans arrestat per un cas de corrupció: es tracta del regidor de Arroyomolinos (Madrid), Carlos Ruipérez. Entre els detinguts i investigats figuren també altres càrrecs vinculats amb la formació taronja com Sadat Embull, assessor en la Diputació de León, i el portaveu a l'Ajuntament de Sant Andrés del Rabanedo (León) i diputat provincial, Juan Carlos Fernández. La direcció de Ciutadans va anunciar que suspendrà de militància a les persones investigades que hauran de declarar davant el Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona, que dirigeix la macrooperació.

També han estat detinguts l'empresari José Luis Ulibarri, investigat dins de la trama de la trama Gürtel, i José Francisco Cano, cap de la Policia Local de Fuenlabrada.

En el marc de la macrooperació a tot Espanya, la Policia Nacional va detenir a Barcelona, a la seu d'Aplicacions Gespol, a dos responsables de la filial. També a Catalunya, agents van detenir el responsable d'informàtica de l'àrea de Noves Tecnologies de l'Ajuntament de Mollet del Vallès i un caporal de la Guàrdia Urbana de Lleida.

Les reaccions d'alguns ajuntaments, com el de Mataró, han estat les de defensa. L'alcalde de la ciutat, David Bote, va assegurar que el consistori només utilitzava l'empresa Gespol com a software de gestió de tasques policials.

Bote va indiciar que, segons explicava la fiscalia, hi havia dos tipus d'ordres pels ajuntaments: uns, en els quals s'estaven fent registres i altres, entre els que hi havia Mataró, als quals només s'estava requerint informació al consistori.