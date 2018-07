Trump reclama a Sánchez més inversió a l'OTAN

El president dels Estats Units, Donald Trump, va remetre una carta al cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, en la qual li recordava l'objectiu que es va fixar en l'última cimera de l'OTAN d'augmentar la inversió en despesa militar fins al 2 per cent del Producte Interior Brut (PIB), segons confirma el Govern.

La missiva és tractava d' una carta privada, de president a president, segons van precisar les mateixes fonts, i es respondrà per aquesta mateixa via. Es tractava, asseguren, d'un document de treball, que Pedro Sánchez va rebre fa uns deu dies.

Les mateixes fonts recordaven que el president nord-americà venia reclamant des de l'any passat als socis de l'Aliança Atlàntica (OTAN) que compleixin amb el compromís d'elevar la despesa en Defensa fins al 2 per cent del PIB compromès.

En el cas d'Espanya, la despesa militar va ser el passat exercici del 0,92 per cent i les fonts de Moncloa, encara no poden precisar quins seran els plans del Govern en matèria de despesa militar i si s'incrementarà el percentatge del PIB destinat a Defensa.

Precisament ahir, el president del Govern es va reunir al migdia amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, amb qui podria abordar aquest asumpte.

En resposta a la carta, el Ministre d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, immediatament va defensar a través dels mitjans que, encara que a Espanya «gastem menys del 2 per cent»del Producte Interior Brut (PIB) en despesa militar, «ho gastem d'una forma molt activa» perquè «les nostres Forces Armades són pràcticament les úniques que participen en totes les missions de l'OTAN a través de totes les forces: aire, terra, mar i forces especials».

«Som l'únic país de la Unió Europea que ha participat en totes les missions militars de la UE. O sigui, que gastem menys del que diu l'OTAN, però ho utilitzem molt bé», va reinvidicar en declaracions a la premsa a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

En declaracions a la premsa abans de participar en la trobada Anatomia del procés. Claus de la major crisi política espanyola en la UIMP, en el qual va mantenir un diàleg amb l'exprimer ministre francès Manuel Valls, el ministre va indicar que Trump recordava als seus aliats de l'OTAN que «la majoria d'ells estaven per sota del 2% que es va acordar complir».

No obstant això, Borrell va estar interessat en recordar que «només» hi havia cinc països, a més d'Estats Units, que complien aquest percentatge de despeses i que Espanya està «manifestament per sota» d'aquesta xifra.