Aconsellen als pacients d'una clínica dental de Múrcia fer-se proves de la sida

L'Associació Defensor del Pacient de Múrcia ha recomanat als clients de les clíniques iDental que se sotmetin a les proves de la sida, hepatitis C i altres malalties infeccioses.

La presidenta de l'associació, Carmen Flores, assegura que l'any passat van tenir coneixement a través de la denúncia d'un odontòleg que aquests centres estaven reutilitzant el material per realitzar les neteges bucals als pacients sense sotmetre-ho al procediment habitual d'esterilització, "el que suposa un greu risc per a la salut".

Davant d'aquesta situació, el Defensor del Pacient va enviar un escrit alertant d'això al fiscal general de l'Estat al setembre de 2017, document en el qual li demanaven que actués de forma urgent i que prengués mesures "perquè el tema de iDental ha arribat a una situació que ha posat en greu risc a tots els pacients que han passat per aquestes clíniques, milers de pacients als quals se'ls ha tractat sense esterilitzar el material ", indica el text.

A Múrcia, són centenars els afectats que estan denunciant i emprenent accions legals contra la clínica a veure de la nit al dia sorpresos pel tancament del seu establiment en Cobatillas amb els seus tractaments sense acabar, tal com va avançar L'opinió de Múrcia el passat 13 de juny.

Flores es mostra indignada i explica que, "malgrat les nostres advertències i denúncies, la Fiscalia no ha fet res i ara que ha saltat l'escàndol del frau d'aquestes clíniques recordem aquella situació que ja vam denunciar l'any passat". La presidenta de l'Associació Defensor del Pacient assegura que en aquell moment també es van dirigir a les respectives conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes, entre elles la de Múrcia, "sense que ningú s'hagi mogut al respecte".

En aquest cas creuen que ara cal exigir al Ministeri de Sanitat que cada un d'aquests pacients sigui sotmès a les proves de sida, d'hepatitis C i altres malalties infeccioses, "totes i cadascuna d'elles ha de ser revisada i descartada".

La mateixa associació es va tornar a dirigir al fiscal general de l'Estat mesos després (novembre de 2017) per tornar a denunciar el cas de iDental i en aquest moment li van manifestar que la situació era "insostenible" amb centenars d'afectats per presumpta estafa i desatenció després signar i pagar per avançat un tractament que després no rebien.

"Hem demanat a totes i cadascuna de les institucions que parin això, però no entenem qui està darrere per fer cas omís de les denúncies i permetre que seguissin les clíniques obertes", indica Carmen Flores, alhora que recorda que el passat mes de juny l'Associació Defensor del Pacient va presentar davant la Fiscalia General de l'Estat una denúncia contra iDental per un presumpte delicte d'estafa, en haver cobrat als clients uns tractaments que no han finalitzat, "sabent que no s'anaven a poder executar".

En aquesta denúncia demanen a la Fiscalia General que investigui els fets esdevinguts des de l'any 2015 quan, a través d'una extensa campanya publicitària, iDental oferia tractaments bucodentals a preus molt baixos, presentant-se com un "projecte empresarial de responsabilitat social".

La majoria de les reclamacions denunciaven mala praxi i retards injustificats en l'inici dels tractaments i durant la seva execució, retards que provocaven que els pacients cancel·lessin el mateix i tinguessin problemes per a la devolució dels diners. Ja des de mitjans de 2017, arran de l'increment del nombre de denúncies i reclamacions, la Comunitat Autònoma va decidir incrementar les inspeccions i comprovar possibles il·lícits penals. Així mateix, es van remetre al Col·legi Oficial d'Odontòlegs les reclamacions sobre mala praxi.

El director general de Comerç i Consum, Francisco Abril, ha mantingut reunions amb el president del Col·legi Oficial de Dentistes de la Regió, Óscar Castro, de cara a estudiar les línies d'actuació davant el tancament de la clínica i els seus efectes sobre els pacients que han quedat desatesos.