Els equips de rescat ensenyen a nedar i bussejar als nens atrapats a la cova de Tailàndia

Les autoritats de Tailàndia van assegurar ahir que els equips de rescat no correran «cap risc» a l'hora de rescatar els dotze membres d'un equip de futbol amateur, tots ells menors d'edat, i el seu entrenador, que es troben atrapats en una cova al nord del país i podrien passar mesos dins de la gruta si no aprenen a bussejar per sortir-ne. Últimament els equips de rescat estan ensenyant a nedar i bussejar als joves contrarrellotge«No ens apressarem per treure els nois de la cova», va manifestar Narongsak Osoththanakorn, governador de la província de Chiang Rai, on es troba la gruta. «El que tingui un risc de sortir més baix serà el primer a abandonar la cova», ha continuat.

Els equips de rescat, que es troben traçant un pla per treure el grup de la cova, van lliurar aliments, aigua i material sanitari als membres de l'equip, que ja fa deu dies que estan atrapats, segons ha informat la cadena de notícies BBC.

«Els hem donat aliments fàcils de digerir i rics en energia, vitamines i minerals, sempre sota la supervisió d'un metge», va explicarel cap de les forces especial de la Marina de Tailàndia.