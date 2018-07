ERC i el PDeCAT permeten la renovació de la cúpula de RTVE

Els 17 diputats d'ERC i el PDeCAT al Congrés, 9 i 8 respectivament, van donar suport ahir al nomenament dels membres del consell d'administració de RTVE que es va votar al Congrés dels Diputats, on els seus escons eren necessaris per aprovar la llista pactada entre PSOE i Podem. D'aquesta manera, es va aprovar amb majoria absoluta per un sol vot la proposta que el director de Radio 3 Tomás Fernando Flores assoleixi la presidència de l'ens.

El Govern espanyol va obtenir els seus suports, i també els del PNB, en les últimes hores després que ERC votés en contra i el PDeCAT s'abstingués en la votació de dilluns passat. Les dues formacions van anunciar el seu «sí» a aquests nomenaments -i també a la convalidació del decret de RTVE- poc abans de l'inici del debat i just després que el govern espanyol hagués manifestat la seva disposició a parlar «sense traves» i per tant a escoltar també la proposta de referèndum pactat que plantejarà el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a La Moncloa aquest dilluns, dia 9.

A la seva compareixença al Congrés, la vicepresidenta del Govern Carmen Calvo va oferir un diàleg «obert i sense traves» i va apuntar que Torra era lliure de plantejar el referèndum pactat a la reunió, malgrat avançar ja el «no» com a única resposta de Sánchez. El portaveu de PDeCAT, Carles Campunzano, es va mostrar esperançat que la televisió pública espanyola «sigui un servei públic objectiu».

Entre els escollits es troba Tomás Fernando Flores, candidat a la presidència de la Corporació; proposades per Podemos les periodistes Rosa María Artal i Cristina Fallarás i l'analista de mitjans de comunicació Víctor Sampedro Blanco; completen el consell d'administració la professora de l'Universidad Carlos III de Madrid, Concha Cascajosa Virino i, promogut pel PNB, el periodista Juan José Baños Loinaz. L'elecció dels quatre membres restants corresponen al Senat, que ja ha convocat un ple extraordinari per avui a les 18.15 hores, tot i que no hi ha possibilitats que surti escollit cap candidat presentat.

Els arguments de PSOE i Podemos no han servit al PP que, a través del seu portaveu en aquesta matèria, Ramón Moreno, va insistir que rebutja el decret llei «amb totes les seves forces». Moreno va parlar de «decretazo», «dedazo» i «assalt» a RTVE per part del Govern que ha «atacat a l'autonomia del Congrés»