El PP s'estrena en unes primàries incertes sense un favorit per succeir Rajoy

El PP celebra aquest dijous la primera de les dues jornades decisives per a l´elecció del nou president del partit. Es decidirà en un sistema de primàries on 66.706 afiliats (els que tenen al dia la quota i s´han apuntat al procés, és a dir, el 7,6% del cens) designaran aquest dijous els dos precandidats que arribaran a la final al Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol, on 3.184 compromissaris decidiran finalment el nom del nou president o presidenta. Només en el cas que aquest dijous un dels candidats assolís aquest dijous més del 50% dels vots, fos elegit a la meitat de les demarcacions i superés en 15 punts el seu perseguidor podria assistir com a candidat únic al Congrés. Mariano Rajoy ja ha anunciat que no participarà d´aquest procés per no "privilegiar" cap dels candidats. La cursa es disputa entre sis aspirants (un setè va ser desqualificat després de revisar els avals que havia presentat) però a priori parteixen amb més expectatives tres noms: María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado. Darrere seu José Manuel García-Margallo, José Ramón García i Elio Cabanes.

El resultat se sabrà previsiblement aquesta nit un cop fet el recompte de les 1.096 meses on els afiliats trobaran dues paperetes. Una per al nom del seu candidat a la presidència del partit, i una altra per elegir els compromissaris que assistiran al Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol. Els inscrits poden votar fins les 20:30 d´aquest dijous.

És la primera vegada que el PP celebra un procés intern com aquest i el primer cop, també, que el president del partit no es decanta (o designa directament) per un dels aspirants. Mariano Rajoy, que el dia de l´anunci de la seva dimissió ja va dir que no influiria en el procés, ha afirmat que no votarà tampoc perquè "no seria just per la seva part privilegiar un precandidat sobre la resta" ja que "tots han estat lleials col·laboradors seus durant la seva etapa al capdavant del PP i del govern espanyol".

D´entre els candidats, i sobre el paper, María Dolores de Cospedal parteix amb un avantatge tàctic sobre la resta. Com a secretària general del PP ha dirigit la designació de les llistes electorals i càrrecs del partit en els últims anys, aproximadament uns 25.000 que molt previsiblement s´han inscrit de manera massiva per votar en aquest procés, i signifiquen un percentatge elevat dels 66.706 afiliats amb dret a vot. A més, dels 3.184 compromissaris que acabaran decidint al Congrés, 522 són membres nats, és a dir, càrrecs territorials de la direcció.

Soraya Sáenz de Santamaría disposa a priori, de pocs suports a les files orgàniques del partit però sí d´una bona imatge per part de les bases, que segons les enquestes que han publicat diversos mitjans la situen en un empat tècnic amb Pablo Casado al capdavant de la classificació. L´exministre Margallo obre la tanda dels aspirants amb menys opcions, per davant el conservador i pròxim a l´Opus José Ramón García i el regidor de La Font de Figuera Elio Cabanes.