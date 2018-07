Un tribunal de Xile condemna nou exmilitars per l'assassinat de Víctor Jara

Un tribunal de Xile va condemnar ahir nou exmilitars per l'assassinat del cantant i activista polític Víctor Jara, un fet que va tenir lloc el 16 de setembre de 1973, en els dies del cop d'Estat dirigit per Augusto Pinochet.

La decisió sentencia a més els exsoldats per l'assassinat del llavors director general del Servei de Presons, Littré Abraham Quiroga, segons ha confirmat el poder judicial en un comunicat publicat a la seva pàgina web.

El tribunal va condemnar a penes de 15 anys i un dia Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Joan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto i Patricio Vásquez Donoso, en qualitat d'autors dels homicidis, i a tres anys com a autors del delicte de segrest simple de les dues víctimes. Així mateix, Rolando Melo Silva haurà de complir cinc anys i un dia de presó com a encobridor dels homicidis, i 61 dies com a encobridor dels segrestos.