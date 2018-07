Mor un submarinista en les tasques de rescat dels nens a la cova de Tailàndia

Les autoritats de Tailàndia han confirmat la mort d'un submarinista dels equips de salvament que treballen en el rescat de dotze nens i un adult atrapats en una cova des del 23 de juny.

La víctima, antic membre dels cossos d'elit de la Marina de 38 anys i identificat com Samarn Kunan, es va quedar sense oxigen mentre tornava bussejant de la cavitat on es troben els nens.

"La mort d'aquest expert bussejador serveix per mostrar la dificultat de les tasques de rescat (...) Malgrat el decés no pararem de treballar per treure el grup", va declarar en roda de premsa Passkorn Boonyaluck, sotsgovernador de Chiang Rai, on es troba la cova.

El mort tornava a un campament provisional, a uns 1,7 quilòmetres dels nens, després de completar la seva missió de transportar bombones d'oxigen comprimit fins a la gruta on es troba el grup quan va perdre el coneixement.

Les tasques per reanimar-lo no van donar resultat i es va declarar la mort del bussejador.