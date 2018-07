Presó per a Ulibarri, l'empresari del cas de trànsit

El titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Badalona, que instrueix un cas de corrupció en sistemes de gestió del tràfic en municipis de diverses comunitats, va acordar ahir a la matinada l'ingrés a la presó de l'empresari José Luis Ulibarri, detingut en el marc de l'anomenada operació Enfiladissa.

El jutge va prendre ahir declaració, en dues tandes, a nou de la cinquantena de detinguts en aquesta macrooperació, desenvolupada dimarts passat, i va ordenar l'ingrés a la presó sense fiança per a tres d'ells, entre els quals es troba Ulibarri, investigat també dins de la trama del cas Gürtel. La resta dels investigats van quedar en llibertat amb mesures cautelars, com ara la retirada del passaport i la personació periòdica davant l'autoritat judicial.

La causa, que continua secreta, està oberta pels delictes de prevaricació administrativa, frau a l'administració pública, malversació de cabals públics, tràfic d'influència, revelació d'informació privilegiada, falsedat documental, suborn, alteració de preus de concurs públic i pertinença a organització criminal.

Segons la UDEF (Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal), la trama suposadament corrupta manipulava les dades de trànsit i sinistralitat per justificar la col·locació de radars on teòricament no feien falta, amb finalitats purament recaptatòries. La presumpta empresa beneficiària, Aplicaciones Gespol (Sacyr), pagava comissions als càrrecs públics i als policies locals i comercialitzava productes per a la regulació del trànsit.



Ruipérez, operat d'urgència

L'alcalde d'Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Ciutadans), implicat també a l'operació Enfiladissa, es troba estable dins de la gravetat després que l'operessin ahir al matí d'urgència a l'Hospital Clínic per un possible infart.

Ruipérez va ser detingut dimarts passat per falsejar contractes en la gestió policial, però posteriorment va quedar en llibertat amb càrrecs.

Després de l'ocorregut, des de Ciutadans van anunciar la seva suspensió de militància i li van demanar ahir que dimitís perquè si no, l'expulsarien del partit. No obstant això, el regidor va sostenir dimecres que continuaria en el càrrec «fins que la seva situació processal no quedés perfectament definida». Ahir al matí, abans que se sabés el seu ingrés hospitalari, el portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, li va demanar que reflexionés sobre els fets i que dimitís. També va recordar que el partit estava tramitant la seva expulsió.