El Regne Unit reclama explicacions a Rússia pels dos nous enverinats

El secretari d'Estat de Seguretat de Regne Unit, Ben Wallace, va demanar ahir a Rússia que aportès informació després de l'enverinament de dues persones en la localitat de Amesbury amb el gas nerviós Novitxok, la mateixa substància emprada en l'atac contra l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Yulia. Els dos britànics enverinats en Amesbury romanen ingressats en estat crític en un hospital després d'haver quedat exposats al mateix gas nerviós que va enverinar al març als Skripal en la localitat Salisbury, sospitosament a només 13 quilòmetres d'Amesbury i que forma part del mateix comtat.

El Govern britànic va culpar a Rússia d'estar darrere de l'atac contra els Skripal, una acusació que va rebutjar de plànol l'Executiu rus. «L'Estat rus podria corregir aquesta equivocació. Podria dir-nos què ha passat, què van fer i aclarir algunes llacunes importants que estem intentat esbrinar» va dir el secretari d'Estat de Seguretat britànic, en declaracions a la cadena de televisió pública BBC.

El secretari d'Estat de Seguretat britànic va assegurar que estava «esperant» a rebre «una trucada telefònica» de Rússia sobre aquest tema. De moment es desconeix com aquesta parella de britànics, que no té relació alguna amb el món de l'espionatge de l'antiga Unió Soviètica, va arribar a estar en contacte amb el gas Novitxok, que es descompon lentament. «La hipòtesi de treball és que aquestes persones serien víctimes de les conseqüències de l'atac previ o d'una mica més però no que siguin l'objectiu directe», ha explicat Wallace



El Kremlin diu que no en sap res

El portaveu de la Presidència de Rússia, Dmitri Peskov, va assegurar que les autoritats russes no tenien informació sobre els enverinaments amb gas nerviós Novitxok registrats en les localitats britàniques de Salisbury i Amesbury al març i al juny. «Per descomptat que estem preocupats perquè es tracta d'un ús repetitiu d'aquest tipus de substàncies a Europa. No obstant això, no disposem d'informació sobre quines substàncies són i com van ser emprades. És molt difícil basar-se en la informació dels mitjans»va afirmar Peskov. El portaveu del Kremlin va afirmar que no tenia constància que el Govern britànic haguès sol·licitat ajuda a Rússia per investigar l'enverinament d'Amesbury.

El portaveu del Kremlin ha afirmat que no té constància que el Govern britànic hagi sol·licitat ajuda a Rússia per investigar l'enverinament de Amesbury.

El tòxic Novitxok és un grup d'agents nerviosos desenvolupat per la URSS els anys 70 i 80 per evitar les restriccions internacionals sobre armes químiques.