Santamaría guanya per la mínima i es disputarà la presidència del PP amb Casado

L'exvicepresidenta del Govern Soraya Sáenz de Santamaría es perfila com a guanyadora de les primàries que ha celebrat avui el PP per triar al seu pròxim president nacional, en obtenir 21.513 vots, un 36,95% dels vots, van informar fonts del PP. Pablo Casado hauria obtingut el 34,03 per cent, 19.667vots, i María Dolores de Cospedal, el 25,9 per cent, amb uns 15.090 vots. La participació va ser del 87 per cent, amb 58.219 vots vàlids.

A la província de Girona, també va ser Sáenz de Santamaria qui es va imposar amb 72 suports, que signficaven un 71% dels vots emesos, seguida de Cospedal amb 13 vots i un 12,9%, i de Casado amb 11 paperetes i un 10,9% dels suports. L'exministre García Margallo només va obtenir tres vots a les comarques gironines.

Des de primera hora es va confirmar que Santamaría guanyava a Castella- Lleó i al País Basc en la votació de les primàries, molt per davant de Pablo Casado i amb María Dolores de Cospedal en tercera posició, segons dades provisionals.

Per la seva banda, fonts de la candidatura de Pablo Casado van assenyalar que comptaven amb dades que els situen al capdavant en aquesta jornada de primàries a les províncies de València, Madrid, Conca, Pontevedra i Lugo, Lleó o Àvila.

La realitat, però, va fer presagiar la victòria de l'exvicepresidenta poc després: Soraya Sáenz de Santamaría s'havia imposat a la Comunitat Valenciana amb el 43,88 per cent dels vots, per davant de Pablo Casado, amb el 38,09%, i de l'exministra María Dolores de Cospedal, en tercera posició amb el 14,29% dels vots.



Victòria a Andalusia

La precandidata a la Presidència del PP també va guanyar àmpliament a Andalusia. Fonts populars van manifestar que, a l'espera de les dades definitives i amb pràcticament el cent per cent del recompte, Santamaría va obtenir 5.600 vots a Andalusia -al voltant del 54 per cent del total-; De Cospedal, 2.900 vots; i Pablo Casado, 1.650 vots.

Malgrat no obtenir la victòria en la primera volta, els resultats de Casado són significatius. L'exvicesecretari va fonamentar el seu segon lloc amb els suports de Madrid. En la Comunitat de Madrid, la segona de tot Espanya quant a nombre d'afiliats cridats a votar aquest dijous, hi va haver una participació del 82,97 per cent, amb un total de 8.255 vots, encara que finalment vàlids es van quedar en 8.239. S'havien inscrit per votar un total de 9.944 militants. Pablo Casado va guanyar les primàries a la Comunitat de Madrid per presidir el partit a escala nacional, alçant-se amb el 54,4 per cent dels vots, un total de 4.487 i darrere va quedar l'exsecretària general del partit i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, amb el 22 per cent i 1.811 vots.

Destaca el percentatge de vots obtingut per Casado en l'agrupació del districte de Salamanca, a la capital, on va votar ahir al matí, minuts abans que Soraya Saénz de Santamaría, els dos únics precandidats que van exercir el seu dret al vot a la capital. El primer va aconseguir 149 suports d'un total de 337. Per darrere, va quedar la exvicepresidenta, amb 81.