El Senat tria en segona volta els 4 consellers de RTVE

El Senat va celebrar ahir a la tarda un ple extraordinari per triar en segona volta els quatre consellers de RTVE que correspon designar a la Cambra Alta. Finalment, PSOE, Podem i PNB han registrat els seus quatre candidats avalats també pels partits independentistes, ERC i PDeCAT. Aquests quatre candidats, juntament amb tres del PP, tots ells considerats idonis en la Comissió de Nomenaments del Senat, no van aconseguir dimarts passat ser designats, ja que cap d'ells va assolir la majoria de dos terços necessària en primera volta. Per resultar triats en segona volta es requereix majoria absoluta i que el candidat sigui avalat per quatre grups.