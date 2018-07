L'expresident del Govern José María Aznar va felicitar Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado, els dos candidats que han passat «el tall» en aquesta primera fase del procés de primàries per succeir l'expresident Mariano Rajoy, i va fer una crida a refundar el PP perquè es necessita un partit «integrat i fort» per afrontar els desafiaments que Espanya té per davant, com el «separatisme». Aznar va clausurar els cursos d'estiu de la fundació FAES.