Un home mata una dona penjant-la després de saltar-se l'ordre d'allunyament

La Policia Nacional va detenir ahir un home per la mort violenta d'una dona en el districte madrileny de Tetuán. Era l'exparella de la víctima i tenia vigent una ordre d'allunyament. D'altra banda, un home va matar presumptament la seva dona en el seu habitatge del barri de la Campa, a La Felguera (Astúries) i posteriorment es va tirar per la finestra i va morir. En aquest cas, es va constatar que no existien denúncies prèvies registrades entre el matrimoni.

Les dues dones que van ser assassinades ahir a Madrid i a La Felguera (Astúries) presumptament a les mans de les seves parelles o exparelles eleven a 19 el nombre de víctimes mortals per violència de gènere des de principi d'any, segons consta en l'última actualització del Ministeri d'Igualtat.

La dona de 47 anys assassinada anit en un habitatge del madrileny barri de Tetuán, M.J.A.A., va ser escanyada fins a la mort amb un cable després de rebre una forta pallissa suposadament propinada per la seva exparella, segons fonts policials.

L'home detingut la matinada era la seva exparella i tenia una ordre d'allunyament respecte d'ella, per la qual cosa es tractaria d'un cas de violència masclista, el primer que es produeix aquest any a Madrid.

En el cas d'Astúries, es tracta d'una parella de més de vuitanta anys. Ell era un conegut constructor de la zona, mentre que la víctima patia Alzheimer. El succés recorda a un cas similar ocorregut a Gijón al juny, en el qual un home, també octogenari, es va suïcidar a casa seva després de disparar a la seva dona.

Del total d'assassinades en el que va 2018 només quatre havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor, però dues d'elles van decidir no continuar amb el procediment. Altres dos sí que van prendre la decisió de seguir, entre les quals està la dona assassinada de Madrid, que la seva exparella tenia una ordre d'allunyament.

Comptant amb aquest cas, en tres es van sol·licitar mesures de protecció i es van adoptar, encara que posteriorment en un d'ells es va perdre la vigència d'aquestes. A més, en un dels casos es va produir un trencament de la mesura d'allunyament amb consentiment de la víctima.

Del total de víctimes, 14 eren espanyoles i cinc estrangeres. Deu convivien encara amb el seu agressor i altres vuit no convivien amb ell, mentre que en un cas no consta aquesta circumstància. En 13 dels casos, es considera que víctima i agressor eren parella, i en sis d'ells que eren exparella o estaven en fase de ruptura. Més de la meitat de les víctimes tenien entre 41 i 50 anys, i cinc d'elles tenien de 31 a 40 anys.