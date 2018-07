Localitzen al Perú la jove d'Elx amb un nadó després de desaparèixer captada per una secta

La família de la jove d'Elx (Alacant) Patricia Aguilar, suposadament captada per una presumpta secta del Perú, va localitzar la noia i va aconseguir que el líder d'aquest grup, Félix Steven Manrique, hagi estat detingut per la policia peruana. Pel que sembla la noia té un nadó d'un mes i vivia a 600 quilòmetres de Lima.

En declaracions a Europa Press, l'advocada de SOS Desapareguts María Teresa Rojas va explicar que la il·licitana, que té 19 anys, va ser localitzada amb un nadó de poc més d'un mes de vida a més de 600 quilòmetres de distància de la capital, Lima, «en una zona de narcotraficants».

El seu pare, Alberto Aguilar, es va desplaçar fa dies per segona vegada al país iberoamericà per dur a terme la investigació amb els seus propis mitjans i fins i tot part de l'operatiu necessari per trobar el parador de la jove i «alliberar-la».

Segons les mateixes fonts, la localització es va produir dimarts i la jove il·licitana va ser trobada al costat del seu nadó d'un mes en una zona en la qual, al costat del presumpte líder de la secta detingut, hi havia altres dones i quatre menors d'edat.

La tenacitat de la família ha aconseguit mantenir i fer avançar la investigació, que finalment ha donat els seus fruits: «S'ha disposat un operatiu policial que ha aconseguit localitzar Patricia i detenir Félix Steven Manrique», va apuntar l'advocada de SOS Desapareguts, que ha afegit que es va poder constatar que el líder de la secta mantenia a les dones captades en condicions «nfrahumanes» i en l'actualitat es trobaven en una zona de la selva peruana «de narcotraficants».

«Hem de demostrar la perillositat a la qual estan exposades aquestes dones amb ell perquè no torni a ser posat en llibertat», va incidir Rojas, per afegir que, segons la informació de què es disposa, les dones rebien «una olla de menjar a la setmana».



Retorn a Espanya

La família de Patricia Aguilar té ara la intenció viatjar a Espanya amb ella i el nadó, si bé caldrà tramitar la sortida de tots dos de Perú: «Patricia està al Perú sense papers i té un nadó que és peruà i aquest pot ser el major escull per aconseguir aquest objectiu», va manifestar la lletrada de SOS desapareguts. Segons fonts de l'Oficina d'Informació Diplomàtica (OID), el consolat general d'Espanya a Lima està en contacte amb la família.