Una mare mostra una foto del seu fill mort per sobredosi per alertar del perill de la droga

Sarah Lush, d'Anglaterra, va patir una dura situació que canviarà la seva vida per sempre quan va rebre una trucada des de l'hospital i la van alertar que el seu fill, Reece Murphy, de només 16 anys, estava ingressat amb una sobredosi d'èxtasi.

Els metges van ser francss amb ella: no hi havia moltes possibilitats de sobreviure, i de fet no ho va fer. La mare, encara en xoc, va voler que almenys la seva mort servís d'exemple per a altres joves alertant que el consum d'estupefaents no és "divertit".

"Mai no vaig a escoltar la seva veu ni un somriure de nou. Tot és surrealista en aquest moment", es va lamentar en la seva publicació de Facebook alhora que alertava a pares i adolescents sobre els danys d'una droga "de moda" com és l'èxtasi .

A més, Lush ha obert una campanya de donació en una pàgina, perquè qualsevol que vulgui pugui ajudar a la família a sufragar els costos del funeral.