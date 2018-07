VÍDEO | Els toros de Puerto de San Lorenzo protagonitzen un primer encierro perillós

Els toros de la ramaderia Puerto de San Lorenzo han protagonitzat un primer encierro de les festes de San Fermín ràpid i perillós, amb dos toros que han fet el recorregut solitari des de la costa de Santo Domingo. Segons les primeres informacions, hi ha almenys dos ferits per banya de toro. Els animals han completat la carrera en 2 minuts i 37 segons.

L'encierro ha comentat puntual a les 8 hores després dels càntics al sant. La manada ha sortit encapçalada pels cabestres, molt agrupada, però als pocs metres, a la mateixa costa de Santo Domingo, dos toros han quedat retardats.

La resta del grup ha continuat unit, els cabestros per davant juntament amb els quatre toros, i uns metres per darrere els dos toros en solitari, primer un i després l'altre, que miraven als amenaçadors laterals però que no han provocat grans situacions perill i han continuat la carrera a bon ritme.

Així ha seguit la carrera en els trams de la plaça de l'Ajuntament i en Mercaderes. Amb gran velocitat han arribat a la corba entre Mercaderes i Estafeta per entrar així a Estafeta, on la manada s'ha tornat a estirar i s'han vist nombroses caigudes de corredors.

Altres dos toros han quedat enrere dels seus germans a l'inici de la Estafeta i almenys un ha provocat situacions perilloses en el començament d'aquest tram de tancament, tot i que ha continuat la carrera ajudada pels joves. Al anar la manada disgregada, els corredors han pogut protagonitzar bones carreres davant les astes.

Al carrer Estafeta, els cabestres han encapçalat el tancament juntament amb dos toros i ja per darrere la resta d'animals han anat completant el recorregut a bon ritme i sense arribar a acomiadar-se en el que ha estat un complicat, però bonic encierro.