Enfrontament judicial sobre l'excarceració de Lula da Silva

El jutge del Tribunal Regional Federal de la 4a Regió, Rogério Favreto, va ordenar ahir l'excarceració de manera urgent de l'expresident brasiler Luiz Inácio Lula da Silva, condemnat a dotze anys de presó pel conegut com a Cas Tríplex. Però poca estona després, el jutge instructor del cas de corrupció «Lava Jato», João Pedro Gebran Net, va suspendre aquesta ordre al·legant que no hi ha causes que justifiquin la decisió d'alliberar l'expresident i reivindicant-se com a «jutge natural per a aquest procés».

Lula va ser condemnat pel jutge federal Sergio Moro i per un tribunal regional –segona instància– a dotze anys de presó pels delictes de corrupció passiva i blanqueig de capitals per acceptar un tríplex de luxe a Sao Paulo com a pagament de la constructora OAS pels seus favors polítics. L'exdirigent sindical ha esgotat pràcticament la segona instància i només li queda acudir als alts tribunals –el Suprem i el Constitucional– per revertir la condemna. Una vegada ferma, la sentència impedirà que pugui competir a les eleccions.