Els equips de rescat treuen quatre dels dotze nens atrapats a la cova de Tailàndia

n La salut dels nens rescatats a la cova de Chiang Rai és «perfecta», segons ha informat en roda de premsa el governador de la província, Narongsak Osottanakorn, qui va ratificar que quatre dels dotze nens ja anaven de camí a l´hospital. Fonts dels serveis de rescat van explicar que un dels nens evacuats està rebent «un examen en profunditat» com a mesura de precaució.

El governador, cap també de la missió de rescat, va informar que els responsables dels serveis de rescat estan preparant la segona fase de l´operació per treure els vuit nois restants, membres d´un equip de futbol infantil, i el seu entrenador.

Aquestes preparacions podrien trigar deu hores. «Hem hagut de parar perquè l´oxigen s´ha esgotat, però la missió està sent més exitosa del que ens podíem imaginar», va afegir.

Les autoritats tailandeses van anunciar l´inici de les tasques per alliberar els 12 nens que es trobaven atrapats en una cova al sud-est de Tailàndia al costat del seu entrenador de futbol des de fa dues setmanes, amb l´esperança de poder treure el primer supervivent en qüestió d´hores, com així va ser.

Tretze bussejadors experts que han volat des de l´estranger, al costat de cinc membres de l´equip d´elit de la Marina tailandesa, els Navy SEAL, van treure els petits –entre els quals es troben nens de fins a 11 anys que amb prou feines saben nedar– a través de passatges extremadament estrets, sense visibilitat i completament submergits, que ja es van cobrar la vida d´un membre dels Navy SEAL aquesta setmana.

«Avui és el dia, és el dia D», va afirmar el cap de la missió de rescat, Narongsak Osottanakorn fent referència al dia en el qual va tenir lloc el desembarcament de Normandia durant la Segona Guerra Mundial.

Segons havien establert, podrien aconseguir treure el primer nen al voltant de les nou de la nit, equivalent a les dues de la tarda a Espanya. Va ser abans. No obstant això, l´operació pot durar dies.

Durant tota l´operació, cada nen estarà acompanyat per dos bussos, amb tancs d´oxigen i màscares de rostre sencer per facilitar la respiració. La sortida es farà amb tres grups de quatre, amb un total de quatre nens i vuit bussos per grup. El professor sortirà l´últim.

Tots ells es guiaran per una corda a través de la cova, especialment dins la seva temuda depressió en forma de «O», on hauran de passar obligatòriament en fila índia perquè l´espai amb prou feines assoleix el mig metre d´alçada, amb les bombones per davant.

En aquests últims dies, els bussos trigaven unes sis hores a recórrer els passadissos inundats fins a arribar a la gruta en la qual romanien dotze nens i el seu entrenador, i unes altres cinc hores a tornar.

Als afores de la cova, que han estat evacuats, hi ha un enorme desplegament mèdic que inclou un petit hospital de campanya i tretze ambulàncies i helicòpters, un per a cadascun dels atrapats. El cap de la missió ja va advertir dissabte que existeix un «límit de temps» per poder salvar els 12 petits i el seu entrenador.

El que va començar com una excursió a la cova de Tham Luang amb motiu de celebració de l´aniversari d´un dels menors s´ha convertit en una de les missions de rescat més difícils que s´han hagut de dur a terme al país. «El punt crític es produirà quan torni a ploure. El temps és limitat», va explicar Osottanakorn. Segons va assenyalar, la seva prioritat és intentar reduir el nivell de risc el màxim possible, per això els preocupa els nivells d´oxigen a l´interior.