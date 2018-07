Rivera adverteix Sánchez que el nacionalisme català és «insaciable»

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va assegurar ahir que el nacionalisme català és «insaciable» i que «amb més privilegis, eines i recursos encara serà pitjor». En un discurs a Palma en el marc de la plataforma «España ciudadana», Rivera va advertir al president del Govern, Pedro Sánchez, que no pot «normalitzar» el que passa a Catalunya i es va mostrar contrari a una estratègia per intentar «apaivagar» la situació. «Algú es pensa que Junqueras, Torra o Puigdemont es conformaran amb un copet a l'esquena i mitja competència? Volen liquidar el país», va dir Rivera. Segons ell, no es pot governar Espanya «com un intercanvi de cromos amb els nacionalistes».

En el seu discurs, el líder de Ciutadans va reclamar al líder del PSOE que no prengui «el camí fàcil» sinó «el correcte». Segons Rivera, no es pot tirar endavant «de manera ingènua» la idea d'una «nació de nacions». «La majoria de països pròspers del món són una nació, no 50 o 24», va dir Rivera, destacant que cal «combatre» el nacionalisme i no «seguir fent el mateix» que en els últims 40 anys.

Rivera va afirmar que s'han de «prendre mesures» en educació, sanitat i mitjans de comunicació públics perquè «no es pot deixar que el nacionalisme copi l'espai públic». «A l'Espanya que jo vull, l'últim poblet de Girona és tan espanyol com el passeig de la Castellana», va destacar el líder de Cs, que va carregar també contra les crítiques al rei Felip VI. «No pot ser que hi hagi llocs d'Espanya que el cap de l'Estat no pugui trepitjar, però quin país és aquest?», es va queixar Rivera, que va dir també que les llengües «mai poden ser una barrera» per exercir els drets laborals.

Paral·lelament, l'exprimer ministre francès Manuel Valls va assenyalar que el nacionalisme «trenca amb la llibertat, la democràcia i els valors d'Europa» i, per això, va insistir en la defensa de la Constitució per tal d'evitar «la destrucció» del país. «Per això m'he ficat en el debat de Catalunya i Espanya perquè no era només el debat de Catalunya a Espanya, era un debat per a Europa i per al futur d'Europa», va afegir.