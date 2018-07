Sáenz de Santamaría accepta mantenir un debat amb Casado

La candidata a la presidència del PP Soraya Sáenz de Santamaría ha acceptat la proposta de l'altre candidat, Pablo Casado, de celebrar un debat abans del Congrés que elegirà el nou president del Partit Popular, tot i que va apostar per obrir «un diàleg sincer per a l'acord» i va recordar que els seus adversaris són «els socialistes, amb Pedro Sánchez al capdavant, els independentistes i els populistes de Pablo Iglesias».

Sáenz de Santamaría va assenyalar que «sense cap problema» accepta un debat amb Casado, però va afegir que preferia que aquest es plantegés com «un diàleg obert per a l'acord», ja que els debats són per a «confrontacions ideològiques amb els teus adversaris», i confia que aquesta setmana puguin seure a parlar.

«Entre la divisió i l'acord, jo soc de l'acord», va assenyalar l'exvicepresidenta del Govern, que va insistir que és partidària d'un debat per a construir, per unir, per acordar i per trobar «tots els punts d'unió, que són moltíssims, més que les diferències».

Per part seva, Casado va tornar a defensar que el seu projecte és «integrador», incidint que «hi cap tothom», i va assegurar que inicia aquesta segona fase fins a arribar al congrés buscant el suport dels compromissaris. «No hem arribat aquí per fer el mateix amb els mateixos», va defensar.

Així es va pronunciar al municipi malagueny de Fuengirola, on va continuar la seva campanya, assegurant que ha parlat amb «tots» els candidats que no van aconseguir passar a la segona volta. «Els cinc estem bastant en la línia d'un projecte de partit que defensi principis i valors sense complexos i vulgui arribar al Govern d'Espanya per canviar les coses», va dir.