Dominic Raab és nomenat ministre del Brexit en substitució de David Davis

La primera ministra britànica, Theresa May, va nomenar ahir Dominic Raab com el seu nou ministre per al Brexit, després de la renúncia el diumenge del seu predecessor, David Davis, per les seves desavinences amb la postura «massa tova» de May respecte a la sortida de la UE. Raab era fins ara ministre d'Habitatge i va ser un dels membres més destacats de la campanya a favor del Brexit de cara al referèndum de juny de 2016. «La reina està encantada d'aprovar la designació del diputat Dominic Raab», va informar l'oficina de May en un comunicat. Raab assumeix les negociacions quan queda menys d'un any per a la sortida oficial, prevista el 29 de març del 2019.