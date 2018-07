Un home assassina la dona al poble madrileny de Villalba i ja són 21 les mortes per violència masclista

La Guàrdia Civil va detenir ahir un home de 59 anys a Collado Villalba (Madrid) per pressumptament assasinar la seva dona. Els agents investiguen l'ocorregut a l'espera de l'autòpsia però els primers indicis apunten a mort per violència masclista. Les fonts van aclarir que no existien denúncies prèvies per maltractaments. La Policia va informar que en el moment de l'agressió estava borratxo i que hauria utilitzat un objecte contundent per matar-la.

Un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid va informar que la primera trucada va entrar sobre la 1 de la matinada alertant que s'estava produint una disputa. En arribar el SUMMA, es va trobar la dona, de nacionalitat romanesa, amb un fort cop en el cap, que havia entrat en parada cardiorespiratòria. Després de diversos intents amb maniobres de reanimació, els efectius sanitaris van confirmar la defunció però no la causa de la mateixa. La violència masclista suma des de l'inici d'any 21 dones mortes, després de confirmar la Delegació de Govern per a la violència de gènere els últims dos casos registrats a Lepe (Huelva) i Collado Villalaba (Madrid). Aquests dos assassinats masclistes se sumen als registrats a La Felguera (Astúries) i Madrid de fa cinc dies.

En el cas de Lepe, la víctima tenia dues filles menors d'edat i era usuària dels serveis socials municipals en sofrir una situació de violència de gènere. En el cas de la víctima de Collado Villalba, no constaven denúncies prèvies. Amb les filles de la víctima de Lepe s'eleven a 14 el nombre de nens orfes per violència masclista Del total d'assassinades durant el 2018 només cinc havien presentat denúncia prèvia contra el seu agressor, però dues d'elles van decidir no continuar amb el procediment. Unes altres tres sí que van prendre la decisió de seguir, entre les quals hi ha les dues dones assassinades a la comunitat de Madrid, concretament al barri de Tetuán i a Collado Villalba. Del total de víctimes, 11 convivien encara amb les seves parelles sentimentals, i en el cas de separació es va produir trencament de mesures d'allunyament, un d'ells amb consentiment de la víctima. Andalusia, amb sis víctimes des de l'inici d'any, és la comunitat en la qual s'han registrat més morts, seguida de la Comunitat de Madrid, Canàries, Astúries, Castella-la Manxa i Catalunya amb dues i del País Basc, Múrcia, Castella i Lleó, Aragó i Galícia amb una.

El Govern de Pedro Sánchez va condemnar aquesta xifra. La vicepresidenta de l'Executiu i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, en una compareixença abans de la mediàtica reunió de Torra amb Sánchez, va titllar d'«insuportable» la violència de gènere, pel nombre elevat d'assassinats d'enguany. «És insuportable per a la societat, per a la democràcia i per a les responsabilitats del Govern», va assenyalar.