Només en queden 5 dins la cova

Els equips de rescat de Tailàndia han aconseguit treure aquest dilluns quatre nens més de la cova en la qual un grup integrat per dotze menors i el seu entrenador de futbol va quedar atrapats fa dues setmanes, amb els quals són ja vuit els rescatats després de dos dies de delicades operacions, segons va confirmar el responsable de la missió de rescat Narongsak Osottanakorn.

«Avui hem ajudat quatre nens més», va destacar Narongsak. Fins al moment han estat evacuats vuit menors amb l'ajuda de bussos professionals que els han ajudat a sortir de la cova a través dels enrevessats canals d'aigua utilitzant bombones d'oxigen.A més, Narongsak va destacar que la salut de les cinc persones -quatre menors i el seu entrenador- que segueixen atrapades en la cova de Tham Luang, en el nord de Tailàndia, «segueix sent bona».

Narongsak, qui és a més el governador de la província de Chiang Rai, va explicar que l'operació per evacuar a les cinc persones restants s'engegarà en un termini de 20 hores.

«El rescat ha estat immens», va destacar un dels voluntaris, Somjit Saenset, de 56 anys. «Estic tan feliç que els nens hagin sortit fora de perill. Vull enviar el meu suport moral per tots els involucrats» en la resta de la missió.Els equips de rescat de Tailàndia van aconseguir treure aquest dilluns quatre nens més de la cova en la qual un grup integrat per dotze menors i el seu entrenador de futbol va quedar atrapat fa dues setmanes, de manera que són ja vuit els rescatats després de dos dies de delicades operacions.Segons les informacions recollides pel diari local Daily News, els quatre menors van ser traslladats a un hospital de la zona, sense que hi hagi detalls sobre el seu estat de salut.Els equips de rescat van aconseguir treure de la cova un nen després de reprendre les operacions, i hores més tard van aconseguir evacuar-ne dos més. Posteriorment va ser evacuat un quart infant.

Els SEAL de l'Armada tailandesa van confirmar en un breu missatge en el seu compte a la xarxa social Facebook que fins ara han estat evacuats vuit nens en les operacions dutes a terme entre diumenge i ahir dilluns.



El punt més complicat

Segons les informacions recollides pel diari local 'The Nation', les tasques de rescat van ser suspeses després d'aquestes evacuacions.

Poc abans, fonts dels equips de rescat havien indicat que quatre nens havien arribat a una cambra de la cova situada passat un estret passadís que suposa el perill més gran per a l'operació.

Així, van indicar en declaracions a aquest últim diari que els quatre nens van ser acompanyats per bussos durant quatre hores per arribar des del lloc en el qual estaven fins a la citada cambra. El governador de la província de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, havia anunciat la represa dels treballs de rescat a les 11.00 hores (hora local). En la seva roda de premsa, va manifestar que les condicions climatològiques «són millors» que les d'ahir i va expressar el seu desig que «en unes poques hores hi hagi bones notícies».

Per la seva banda, el primer ministre de Tailàndia, Prayuth Chan Ocha, va ressaltar durant la jornada que el rescat tindrà lloc «al més aviat possible».

«No preguntin en quants dies o mesos seran evacuats. Ho farem al més aviat possible, de la manera més segura», va manifestar, segons el diari tailandès 'The Nation'. «Ningú pot dir quant temps serà necessari per a la missió de rescat», va resoldre.

El mateix Prayuth va arribar durant la jornada a l'aeroport de Chiang Rai per realitzar una visita a la zona.

El dramàtic i perillós rescat es va iniciar el diumenge, quan van ser trets de les coves els primers quatre nens, que es trobaven en bones condicions a l'hospital, segons va informar el mateix Osottanakorn, que va destacar que la salut dels evacuats era «perfecta».

Fonts oficials han confirmat aquest dilluns que estan «en quarantena» i que encara no s'han reunit amb els seus familiars.

El que va començar el 23 de juny com una excursió a la cova de Tham Luang de l'equip de futbol Senglars Salvatges amb motiu de celebració de l'aniversari d'un dels menors s'ha convertit en una de les missions de rescat més difícils que s'han hagut de dur a terme al país. Els nois van quedar atrapats després de refugiar-se de la pluja en la cova sense saber que el nivell de l'aigua podia pujar i deixar-los atrapats. La presència de les bicicletes dels nens en l'entrada de la cova va ser el que va dirigir als equips de cerca cap a l'interior de la cova. Finalment bussos britànics van trobar als tretze apinyats en un banc de fang en una càmera parcialment inundada a diversos quilòmetres de l'entrada el passat 2 de juny. Entre les alternatives de rescat que s'havien plantejat una és la de proporcionar als joves atrapats oxigen i provisions perquè puguin sobreviure durant diversos mesos fins que finalitzi la temporada de pluges a Tailàndia o intentar construir una balsa que càpiga en la cova per treure'ls. No obstant això, finalment es va optar pel rescat davant el perill d'inundació de la cova.

Tretze bussos estrangers i cinc membres de la unitat SEAL de la Marina de Tailàndia componen l'equip principal que guia els nens per sortir de les coves a través de passatges estrets i inundats que divendres passat es van cobrar la vida d'un exbús de la Marina tailandesa.