Rússia es desvincula de la mort de la dona britànica enverinada

La Presidència de Rússia va expressar ahir el seu pesar per la defunció de la dona exposada recentment a un agent nerviós a la localitat britànica d'Amesbury, al mateix temps que ha rebutjat les acusacions contra Moscou pels fets ocasionats.

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, va declarar que «lamentaven molt» la mort de Dawn Sturgess, la ciutadana britànica d'Amesbury, i que segueixen «profundament preocupats pels continus actes d'ús d'aquestes substàncies tòxiques, com l'agent Novichok, al territori del Regne Unit».

Peskov va ressaltar que la situació «és un perill no només per als britànics, sinó per a altres europeus», abans de detallar que qualsevol intent de vincular Rússia amb l'ocorregut seria «bastant absurd», segons va informar l'agència russa de notícies Tass.

El ministre de l'Interior britànic, Sajid Javid, encapçalarà la jornada de la reunió del comitè d'emergència del Govern després de la mort d'Sturgess, tal com va anunciar l'agència britànica de notícies Reuters. «Sturgess deixa la seva família i les seves tres filles», va declarar Neil Basu, el cap de la policia antiterrorista del Regne Unit. «Aquesta terrible notícia només reforça la nostra determinació per resoldre la investigació, identificar i detenir els responsables», va agregar.

La Policia Metropolitana de Londres va iniciar una recerca per esbrinar el que havia passat a Amesbury, on dues persones van resultar ferides la setmana passada per manipular un objecte contaminat amb l'agent nerviós Novichok, d'origen soviètic.



Els fets de l'enverinament

Sturgess, una de les dues víctimes, va morir aquest diumenge, mentre la seva parella, Charlie Rowley «continua en estat crític» actualment. Tots dos van ser hospitalitzats el dissabte 30 de juny a Wilt-shire i, només uns dies després, el 4 de juliol, un laboratori va confirmar que estaven afectats per l'agent nerviós Novichok.

Es tracta del mateix agent nerviós utilitzat el març passat per enverinar l'exespia rus Sergei Skripal i la seva filla Yulia a Salisbury, ciutat a 10 km d'Amesbury. El Regne Unit va acusar Rússia i va causar una crisi diplomàtica entre el Kremlin i la resta de països occidentals.

Les sospites es dirigeixen de nou cap a Moscou, però aquesta vegada Londres s'ha limitat a demanar explicacions al govern. Els portaveus del Kremlin van respondre que Rússia seria «ximple» si, en el cas que fos responsable de l'atac als Skripal, utilitzés el mateix mètode per a un segon atac amb tan poc temps de diferència.

L'ambaixador rus de l'Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ), Alexander Shulguin, ha assegurat aquest mateix dilluns que exigirà a Londres proves de la seva presumpta implicació en el cas.