Sáenz de Santamaría creu que «a Catalunya es practica l'apartheid»

La candidata a la presidència de PP Soraya Sáenz de Santamaría ha criticat aquest dimarts en una entrevista a la COPE la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, adduint que "el primer que hauria d´haver fer el president [Sánchez] és parlar amb els constitucionalistes abans de convidar Torra a fer turisme per La Moncloa". Segons Sáenz de Santamaría, "no hi ha d´haver cap apaivagament amb aquesta gent" perquè "a Catalunya practiquen l´apartheid" i "Sánchez ha de defensar primers els catalans que se senten espanyols".

La vicepresidenta també ha rebatut les crítiques que el seu rival a la presidència del PP, Pablo Casado, ha fet sobre "l´Operació diàleg" que va protagonitzar la vicepresidenta. "Jo amb qui més vaig dialogar a Catalunya va ser amb els catalans, amb les empreses, amb Societat Civil i els partits polítics que es veien assetjats o amenaçats", ha dit després de vantar-se que el seu únic problema judicial per l´actuació a Catalunya ha estat una querella per negar-se a publicat al BOE el nomenament dels consellers que es trobaven a l´estranger.

Segons Sáenz de Santamaría, durant la seva etapa al govern espanyol "no vam cedir ni una sola competència a Puigdemont ni vam retirar cap recurs". "Una cosa és el diàleg amb la societat catalana i una altra les cessions als partits independentistes", ha afirmat tot assegurant que ella "mai anirà contra la llei i defensarà la unitat d´Espanya".