Investiguen un exregidor del PP de Palma per abusos sexuals

El Jutjat d'Instrucció número 42 de Madrid investiga l'extinent d'alcalde i exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Palma Javier Rodrigo de Santos, per agressió sexual, acusat d'utilitzar el seu lloc en una ONG per coaccionar presos, segons va publicar eldiario.es.

Segons recull aquest diari, De Santos està sent investigat en una causa oberta per haver utilitzat presumptament el seu lloc en una organització no governamental per coaccionar presos en tercer grau i obligar-los a mantenir relacions sexuals sota l'amenaça d'informar en contra de la seva llibertat. Aquest mitjà de comunicació també informa que De Santos va ser detingut el desembre de 2017 per les presumptes agressions sexuals a l'ONG i que la Fiscalia va demanar el seu ingrés a pressió incondicional encara que el jutge llavors va rebaixar la mesura cautelar a una prohibició d'acostar-se menys de 500 metres de les dues víctimes que van denunciar ia les cases d'acollida de l'ONG.

Cal recordar que, al setembre de 2009, De Santos va ser condemnat a dos anys de presó, així com a quatre anys d'inhabilitació absoluta, per un delicte de malversació de fons públics en clubs nocturns i cases de massatge.

A més, al juliol de 2010, el Tribunal Suprem va rebaixar des dels 13 anys i mig als cinc anys la pena de presó imposada a l'exregidor d'Urbanisme.