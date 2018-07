La ministra d´Educació, Isabel Celaá, ha anunciat aquest dimecres durant la seva compareixença al Congrés dels Diputats que l´assignatura de Religió deixarà de ser computable a efectes acadèmics i no tindrà, tampoc, cap assignatura ´mirall´ com en els últims anys, una mesura que anirà acompanyada de la creació d´una nova assignatura de "valors cívics i ètics" centrada en "el tractament i anàlisi dels Drets Humans i de les virtuts cívico-democràtiques" tal i com estableix la ´Declaració de París´.

Segons Celaá, el govern espanyol considera que l´assignatura no s´ajusta a l´aconfessionalitat de l´Estat, i per contra la de "valors cívics" fomentarà "els valors comuns de la llibertat, de la ciutadania, la tolerància i la no discriminació com a pilars fonamentals de la democràcia". Un canvi que segons la ministra "no ha de ser objecte de polèmica a aquestes alçades".

Celaá ha fet l´anunci durant una compareixença a la Comissió d´Educació del Congrés dels Diputats on ha avançat la modificació de diversos punts de la LOMCE i on ha advertit les escoles concertades que segreguen nens i nenes per raó de gènere que no estan atenent "els principis generals de l´educació inclusiva". Amb elles, ha dit, obrirà "un temps de diàleg".



Educació 0-3 anys



La ministra també ha avançat la modificació de l´article 109 de la LOMCE que estableix que les places de l´escola concertada es programen "per demanda social", i ha apuntat que impulsarà un model educatiu més "equitatiu" des de l´educació infantil, que vol que sigui ·"assequible i estesa a tota la infància". Per això ha anunciat que proposa impulsar "un programa" amb les CCAA focalitzat "a les famílies que formen part al 30% inferior dels nivells de renda autonòmica".



Punt i final als «itineraris disgregadors» de la LOMCE



Celaá també ha anunciat que el govern espanyol derogarà "els itineraris disgregadors" de la LOMCE per establir "un paradigma educatiu inclusiu". "Quedaran suprimits els itineraris a partir dels 13 anys que condicionen les opcions i el futur dels alumnes segons el seu rendiment, i modificarem els programes de millora de l´aprenentatge i el rendiment i els de la Formació Professional bàsica per garantir que siguin camins per als que puguin transitar els alumnes que necessiten més suport".

Segons la ministra, la segregació precoç "empitjora els resultats, és desmotivadora i excloent, i reprodueix una pauta classista de fracàs i abandó escolar que no permetrem".



Revisió del model de beques



La ministra també ha anunciat una revisió del model de beques per fer-lo "més just" a partir de setembre i afavorir els alumnes amb rendes més baixes. "Les beques són un instrument fonamental per compensar les desigualtats econòmiques de l´alumnat", ha dit, i "no s´han de confondre amb premi ni amb un mecanisme selectiu". La revisió incorporarà un procés "més ràpid" de sol·licitud i prestació.



Reversió de les retallades a l´ensenyament no universitari



Celaá també ha afirmat que el seu executi "revertirà" el reial decret 14/2012 de mesures urgents de racionalització de la despesa en l´àmbit de l´ensenyament no universitari, El seu objectiu és reduir les ràtios d´alumnes per aula, així com l´increment de la jornada docent i els terminis de substitució de les baixes del professorat.



Recuperació de les "avaluacions de diagnòstic"



Per contra, la ministra ha assegurat que el seu executiu es proposa recuperar les "avaluacions de diagnòstic" que segons ha apuntat "es podrien fer a 4art de primària i 1er de la ESO" amb l´objectiu de fer "un seguiment de la situació del sistema i ajudar els centres a definir els seus plans de millora. Per fer-ho possible crearà "un grup de treball" amb les CCAA a la Conferencia Sectorial del ram.



Reducció de la ligitiositat



També ha apuntat que el seu executiu revisarà els programes de cooperació territorial "dialogant amb les CCAA per convenir les necessitats d´aquests comunitats a través en alguns casos de contractes programes", i té voluntat de "reduir la ligitiositat" amb els governs autonòmics.