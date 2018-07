El rescat dels atrapats a la cova acaba amb èxit

Els últims quatre nens que restàven dins la cova Tham Luang i el seu monitor van ser rescatats amb èxit ahir dimarts de la cova en la qual havien quedat atrapats fa dues setmanes en el nord de Tailàndia. El diumenge s'havia produït el rescat dels quatre primers menors del grup, mentre que el dilluns van ser trets de l'interior de la cova altres quatre menors. Ja eren fóra vuit menors: nomès restaven tres més i l'entrenador. Al final de l'operació, nomès quedàven els quatre submarinistes que havien estat amb els menors durant el temps que ha durat el rescat.

«No estem segurs de si això és un miracle, ciència, o què. Tots els tretze membres dels 'Senglars Salvatges'-com es fa anomenar l'equip de futbol al qual pertanyen els nens- estan ara fora de la cova»

Tots ells van ser sotmesos a un primer examen mèdic a l'hospital de campanya erigit en els voltants de la cova, després els van evacuar en ambulància per a continuació ser traslladats en helicòpter a l'Hospital Prachanukroh de Chiang Rai. Narongsak Osottanakorn, el cap de la missió de rescat, havia indicat prèviament que, «si no sortia res malament, els quatre nois i l'entrenador, juntament amb el doctor i els tres SEAL que estan amb ells, abandonaran la cova junts avui». El responsable va reconèixerque «la missió d'abans-d'ahir era més difícil que les dels dos últims dies, ja que calia treure fins a nou persones».

En les tasques de rescat han participat unes 100 persones, inclosos els 19 submarinistes encarregats d'extreure des de l'interior de la cova als atrapats. També hi va ajudar el temps: el diumenge va haver-hi abundants ruixats, la qual cosa va obligar e ls equips de suport a intentar taponar els buits pels quals es filtrava la pluja per evitar que pugessin els nivells d'aigua dins de la cova. Ahir dilluns, malgrat els pronòstics de noves tempestes, va brillar el sol al llarg de tot el dia. Mentrestant, el primer ministre del país, Prayuth Chan Ocha, ja ha promès que s'adoptaran mesures addicionals de seguretat entorn de la cova per preservar la integritat dels qui vulguin visitar-la en un futur.«En el futur, hem de vigilar l'entrada i la sortida de la cova. Aquesta cova s'ha fet mundialment famosa hem d'instal·lar més llums dins i posar senyals»,va comentar als representants dels mitjans a Bangkok.