Trump: «Alemanya està totalment controlada per Rússia»

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat a l'inici de la cimera de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord, l'OTAN, que "Alemanya està totalment controlada per Rússia". En la seva reunió aquest dimecres al matí a Brussel·les amb el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, Trump ha criticat que Berlín "faci enormes acords petroliers" i "pagui milions de dòlars a l'any" a Moscou pel gas que obtindrà del Nord Stream II, un gasoducte que proporcionarà gas directament a Alemanya.

En aquest sentit, Trump ha assegurat que la construcció d'aquest gasoducte és perjudicial per a l'OTAN i "no s'hauria d'haver permès mai". Segons el president dels EUA aquesta situació és "inapropiada" perquè Alemanya estarà "controlada" per Rússia quan obtingui "entre el 60 i el 70% de la seva energia" d'aquest país. "Suposadament us hem de protegir de Rússia i esteu pagant milions de dòlars a les arques russes", ha recriminat Trump als seus socis europeus de l'OTAN a qui ja fa més d'un any que exigeix incrementar la seva despesa en defensa en el marc de l'aliança transatlàntica.

Per això, en la reunió amb el secretari general de l'OTAN, Trump ha reiterat que els estats membres com Alemanya o França han d'incrementar les seves contribucions en defensa "immediatament". "És molt injust per al nostre país i per als nostres contribuents", ha dit el líder estatunidenc.