Els toros de Núñez del Cuvillo protagonitzen un accidentat cinquè «encierro»

Els toros de la ramaderia gaditana Núñez del Cuvillo han protagonitzat aquest dimecres un accidentat cinquè encierro de les festes de San Fermín que ha estat caracteritzat per nombroses caigudes tant dels mossos com dels toros.

Segons les primeres informacions, tres persones han resultat ferides amb diverses contusions però, en principi, no s'ha produït cap ferit per cornada.

La cursa, que ha durat 2 minuts i 50 segons, ha començat a les vuit del matí. La manada ha sortit unida però de seguida un toro negre s'ha col·locat al capdavant i ha mirat i fet diverses mencions als mossos, si bé no ha arribat a envestir cap corredor.

L'encierro ha continuat pel tram de l'Ajuntament i el ramat s'ha anat allargant i, en arribar a la corba de Mercaders s'han produït dos moments de perill molt seguits. Un toro s'ha avançat als seus germans, ha continuat la resta de la cursa sol i ha colpejat en la corba a un corredor tirant-lo a terra.

Moments després, un toro negre ha colpejat a un altre mosso a la mateixa corba. Un tram on diversos caps de bestiar han xocat contra la tanca en prendre la corba tancada i en el qual un grup de mossos han patit diverses caigudes.

Enfilats per Estafeta, el ramat s'ha estirat donant l'oportunitat als mossos per trobar el seu forat i protagonitzar carreres davant dels toros. A uns metres per davant continuava només el toro que, prop del final de la recta, ha ensopegat però ha aconseguit continuar la marxa per davant de la manada.

Després de passar la corba de Telefónica i prop del carreró de la Plaça de Toros, diversos corredors han caigut en grup provocant que alguns animals ensopeguessin en xocar contra els mossos que es trobaven a terra.

La manada s'ha aixecat sense problemes i s'ha dirigit a corrals a excepció d'un toro que ha hagut de ser ajudat pels mossos en els voltants del carreró i que, un cop dins de la plaça, ha hagut de ser citat diverses vegades pels dobladors per dirigir-li fins als corrals.