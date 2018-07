Condemnen a cadena perpètua la neonazi Zschaepe

Un tribunal de Munic va condemnar ahir dimecres a cadena perpètua Beate Zschaepe, la principal acusada en el macrojudici a la cèl·lula neonazi NSU, considerada responsable de la sèrie de violència ultradretana més sagnant a Alemanya des de la Segona Guerra Mundial.

La sentència que posa fi a un judici que s'ha perllongat durant més de cinc anys considera Zschaepe culpable de l'assassinat de vuit immigrants turcs, d'un grec i d'una policia alemanya entre els anys 2000 i 2007. A Alemanya, la pena de cadena perpètua es correspon amb una privació de la llibertat per temps indeterminat, però almenys durant 15 anys.

La justícia també va dictar una pena de presó de 10 anys per a Ralf W., acusat d'aconseguir armes per a la mateixa cèl·lula, Clandestinitat Nacionalsocialista (NSU, per les seves sigles en alemany), de la que l'anomenada «núvia nazi» formava part al costat de dos companys que es van llevar la vida el 2011, Uwe Mundlos i Uwe Boehnhardt. Els altres tres encausats, André I., Carsten S. i Holger G., van ser condemnats a penes que van des dels dos anys i sis mesos als tres anys de presó.

L'advocat de l'acusada, Wolfgang Heer, ja ha anunciat que la seva clienta apel·larà el veredicte de culpabilitat i la sentència. «La condemna de Zschaepe per complicitat en els assassinats i robatoris perpetrats per Boehnhardt i Mundlos no és justificable. Presentarem una apel·lació contra el veredicte», va anunciar Heer. L'apel·lació haurà de ser atesa pel Tribunal Federal de Justícia a Karlsruhe, la màxima instància judicial penal del país.