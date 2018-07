Defensa aixeca la suspensió del militar de La Manada

El Butlletí Oficial de Defensa (BOD) va publicar ahir que el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, condemnat a nou anys de presó per abusos sexuals a una jove als Santfermins de 2016 com a part de La Manada, ja no està suspès del seu càrrec, així que es troba en servei actiu encara que està esperant que se li assigni destinació.

Com que falta una sentència ferma sobre el seu cas, «queda a disposició del general cap del comandament de personal de l'Exèrcit de Terra i adscrit a efectes administratius a la subdelegació de Defensa a Sevilla», segons recull l'informe oficial difós per eldiario.es.

Fonts de Defensa expliquen que es tracta «simplement d'un tràmit administratiu que no es podia evitar d'acord amb la llei» perquè ha passat el termini de sis mesos preceptiu des que es va dictar la suspensió de funcions sense que hi hagi condemna ferma contra Cabezuela. És per això que té dret a sol·licitar el canvi de situació i passar a cobrar el sou base.

El General Director Accidental de Personal, Roberto Villanueva, va signar el passat 4 de juliol aquesta resolució en què s'informa del cessament de «la suspensió de funcions» de Cabezuela i sobre que el seu pas al servei actiu «tindrà efectes a partir del dia 22 de juny», tot i que cal presentar un recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir d'avui. Es tracta d'una situació administrativa similar a la del guàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, un altre dels cinc sevillans integrants de La Manada, que es troba en situació «d'actiu sense destinació», per la qual cobra el sou base a l'espera que la sentència sigui ferma.

Els principis del reglament



Segons el Reglament d'adquisició i pèrdua de la condició de militar i situacions administratives dels militars professionals, aprovat el 2015, «el pas a la situació de suspensió de funcions del militar professional es podrà acordar com a conseqüència del processament, inculpació o adopció d'alguna mesura cautelar contra l'imputat en un procediment penal o per la incoació d'un procediment disciplinari per falta molt greu». La norma estableix que «el període màxim de permanència en aquesta situació serà de sis mesos o el de la durada de la presó preventiva, en el cas que s'hagués acordat per l'autoritat judicial en algun moment del procediment i fos superior a sis mesos».

No obstant això, dicta que «el Ministre de Defensa podrà acordar, per resolució motivada en què hauran de valorar-se els fets imputats, la transcendència social i l'interès del servei, la prohibició de sol·licitar i obtenir destinació per un període de temps» sense excedir-lo un cop hi hagi sentència ferma.