El Govern assumeix els desapareguts de la Guerra Civil

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, va avançar ahir que el Govern assumirà a partir d'ara la localització i exhumació de víctimes del franquisme. Ho farà des de la Direcció general de Memòria Històrica, de nova creació, que comptarà amb experts en matèria d'arqueologia, dret, antropologia forense i representants de les associacions de víctimes. «És inacceptable que Espanya sigui el segon país del món amb més fosses solament per darrere de Cambodja», va sostenir. A més, l'Executiu estudiarà la manera d'il·legalitzar les associacions o organitzacions que facin apologia del franquisme, com la Fundació Francisco Franco, dins d'una sèrie de mesures que comprenen també una reforma «integral» de la Llei de la Memòria Històrica de 2007.

Delgado va fer aquest anunci en la seva compareixença davant la comissió de justícia del Congrés per presentar les seves línies d'actuació, en la qual va dedicar un apartat al tema de la memòria històrica de la qual va dir que és necessari «actualitzar» la llei de 2007 per «declarar la nul·litat dels tribunals d'excepció franquistes i les seves decisions i sentències, impulsar des del públic les exhumacions, crear una Comissió de la Veritat i resignificar el Valle de los Caídos en els termes recomanats per la comissió d'experts que va estudiar l'assumpte en 2011». Aquesta comissió, impulsada pel Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va recomanar que les restes del general Francisco Franco, enterrats en aquest lloc, siguin traslladats al lloc que designi la família o, si escau, al que es consideri digne i més adequat.

Per la seva part, La consellera de Justícia, Ester Capella, va anunciar que el Govern impulsarà una nova llei que facultarà al seu Departament retirar la simbologia franquista encara sense el consentiment dels ajuntaments, i que aglutinarà normes sobre memòria històrica ja en aplicació.