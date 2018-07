Primeres imatges dels nens tailandesos rescatats de la cova

Les autoritats de Tailàndia van anunciar ahir que el complex de coves de Tham Luang, en què van estar atrapats durant més de dues setmanes 12 menors i el seu entrenador de futbol, serà convertit en un museu per exposar el rescat.

El governador de la província de Chiang Rai i cap de les operacions de rescat, Narongsak Osottanakorn, va indicar que «les lliçons de l'incident, quan siguin presentades i apreses, sens dubte útils per a la gent de tot el món».

«La cova de Tham Luang serà desenvolupada més com una atracció, i també com un museu», va ressaltar en roda de premsa, segons va recollir el diari tailandès The Nation. En aquest sentit, Narongsak va indicar que «ja s'han recopilat algunes de les eines (del rescat)», així com «la llista de bussos que van fer importants contribucions». El doctor Thongchai Lertwilairattanapong, inspector general del Ministeri de Salut Pública a càrrec de Chiang Rai, va informar ahir que la majoria dels nens rescatats de la cova tailandesa van perdre una mitjana de dos quilos, però en general es troben en bones condicions i no mostren signes d'estrès.

«Segons la nostra avaluació, estan en bones condicions i no estan estressats. La majoria dels nens va perdre una mitjana de dos quilos», va afirmar el doctor, segons informen els mitjans locals. Thongchai va aclarir que no ha estat necessari donar-los sedants perquè poguessin dormir després del viscut i ha dit que tots semblen estar «en un bon estat de salut mental». En la seva opinió, «és probable que es degui al fet que van romandre junts com a equip durant tota la dura experiència». «Hem d'elogiar l'entrenador per gestionar-bé a la situació», va afegir. El FC Barcelona va anunciar aquest dimecres que convidarà els «Wild Boars», l'equip de futbol que va ser rescatat recentment d'una cova subterrània de Tailàndia, a participar en la «Academy World Cup» 2019 i a assistir a un partit del primer equip al Camp Nou el proper mes d'abril.