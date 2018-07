Trump acusa Merkel de «captiva»de Rússia i genera tensió en la cimera de l'OTAN

El president d'Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir en la cimera a Brussel·les amb els caps d'Estat de l'OTAN, que Alemanya era «captiva» de Rússia ja que «entre el 60 i el 70 per cent de l'energia» que necessitarà el país procedirà de Moscou a través del nou gas Nord Stream II, un tema que per a ell és «inadequat» i que suposa «el pagament de milions i milions de dòlars a l'any» a Rússia, mentre Estats Units«protegeix»a Alemania i altres països europeus de la suposada amenaça russa.

«Estem protegint Alemanya i França enfront de Rússia i un nombre de països (entre ells, Alemanya) han tancat un acord sobre el nou gasoducte» del mar Bàltic, pel qual Berlín «pagarà milions i milions de dòlars a l'any» a Moscou. La tensió en la reunió i, per descomptat, entre la cancellera Angela Merkel i Trump, va anar en augment, a mesura que el president parlava: «Alemanya està totalment controlada per Rússia, perquè obtindran entre el 60 i el 70 per cent de l'energia de Rússia», va assegurar el mandatari nord-americà en una reunió bilateral a primera hora del matí d'ahir amb el secretari general de l'Aliança Atlàntica, Jens Stoltenberg.

La ministra de Defensa alemanya, Ursula von der Leyen, va respondre al president d'Estats Units que «Alemanya no era presonera de Rússia». «Tenim molts assumptes amb Rússia, no hi ha cap dubte», va explicar l'alemanya però va considerar que s'hauria de «mantenir la comunicació entre països aliats i oponents sense fer preguntes». Trump va advertir que «havien de parlar amb Alemanya» sobre aquesta qüestió ja que aquest país «destina poc més de l'1 per cent del PIB a despesa militar i a l'OTAN mentre que Estats Units està pagant el 4,2 per cent». Trump es va ocupar d'escalfar l'ambient previ a la cimera amb cartes dirigides a almenys 10 mandataris aliats, inclòs l'espanyol Pedro Sánchez, queixant-se que els seus països no complien l'objectiu fixat en la cimera de Gal·les del 2014 de dedicar el 2% del PIB en defensa.

Trump demana més contribució



En l'últim cap de setmana, Trump va pressionar els caps d'Estat, a més, amb tuits en els quals assegurava que «EUA gasta molt més en l'OTAN que cap altre país» i que, «segons alguns càlculs, paga el 90%», la qual cosa «no és justa ni acceptable».D'altra banda, el mandatari nord-americà va recordar el compromís dels països aliats, i en concret d'Alemanya, d'arribar al 2 per cent de despesa militar en el PIB l'any 2030, en ser aquest un dels temes que van tractar els líders en profunditat durant la cimera. «Alemanya és un país ric. Ells parlen que podrien incrementar (la despesa militar) una mica fins a 2030, però podrien incrementar-ho demà, immediatament, i que no suposi un problema. No aguantarem això», va advertir el president nord-americà.

Trump va defensar i proposar en la cimera davant els seus col·legues elevar l'objectiu de despesa militar al 4 per cent, segons fonts de la Casa Blanca, mentre que el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, va assegurar que l'objectiu de despesa militar segueix sent arribar al 2 per cent del PIB para 2024.

«Què té de bo l'OTAN si Alemanya està pagant milers de milions de dòlars a Rússia pel gas i l'energia? Per què solament 5 de 29 països han complert els seus compromisos? Estats Units està pagant la protecció a Europa i després perd milers de milions en comerç. Han de pagar el 2 per cent del PIB immediatament, no en 2025», va publicar Trump en el seu perfil de Twitter. Stoltenberg, va afegir que «estaven tots d'acord que no tenien un repartiment just del finançament».