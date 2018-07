Cinc joves maten a cops un turista holandès a Son Ferriol

Un turista holandès de 34 anys ha mort aquesta matinada de divendres després de ser atacat al Camí de la Milana de Palma de Mallorca per un grup de cinc joves, que a hores d'ara està buscant la Policia Nacional.

Segons han informat fonts policials, els fets han tingut lloc cap a les 5 d'aquesta matinada, prop de la benzinera que hi ha a la zona, on per motius que es desconeixen cinc joves han colpejat l'home, que estava de vacances a l'illa.

Ha estat una pallissa brutal que ha deixat la víctima inconscient al terra. Els serveis sanitaris l'han traslladat a l'hospital en estat crític però finalment ha mort.

El grup d'homicidis de la Policia Nacional ha iniciat una investigació per aclarir els fets i procedir a la detenció dels agressors.