La DGT canviarà el carnet per punts per penalitzar més l'ús del mòbil

El director general de trànsit, Pere Navarro, va anunciar ahir en la seva primera compareixença pública després de prendre possessió que una de les seves primeres mesures al capdavant del departament serà l'actualització del carnet per punts. «Cal fer balanç, actualitzar-lo i retocar-lo per donar-li un nou impuls», va sostenir. Entre aquesta reforma s'inclouran majors sancions per l'ús del mòbil al volant, ja que es tracta d'una de les infraccions més comunes.

Navarro va presentar d'aquesta manera el balanç definitiu de sinistralitat viària de 2017 que recull les dades a 30 dies tant de vies urbanes com en vies interurbanes. L'any passat es van produir a Espanya un total de 102.233 accidents de trànsit amb víctimes, en els quals van perdre la vida 1.830 persones, 20 més que l'any 2016, la qual cosa suposa un increment d'1,1%. Es tracta del quart any consecutiu d'increment de víctimes mortals. Navarro va incidir en la importància de «prestar-li especial atenció» als col·lectius vulnerables (vianants, ciclistes i motoristes), que van ser el 46% dels morts el 2017.